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    Події в Україні

    На Рівненщині судитимуть диверсанта

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    <p>Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ РФ під час спроби вчинення диверсії на об&rsquo;єкті критичної інфраструктури</p> - На Рівненщині судитимуть диверсанта

    Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ РФ під час спроби вчинення диверсії на об’єкті критичної інфраструктури

    Фото пресслужби Служби безпеки України

    Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років

    За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури слідчим відділом УСБ України в Рівненській області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 44–річного жителя Одеської області, якому інкримінують вчинення державної зради та закінчений замах на диверсію (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ст. 113 КК України).

    Про це повідомили у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, у травні 2020 року з власної ініціативи намагався встановити контакт зі співробітниками спецслужб Російської Федерації та надалі вийшов на зв’язок з особою, яка представилась працівником ФСБ РФ. Після чого, на виконання завдання зазначеної особи, обвинувачений збирав і передавав детальну інформацію про один з військових об’єктів на території Одеської області.

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    На Рівненщині судитимуть диверсанта
    На Рівненщині судитимуть диверсанта
    На Рівненщині судитимуть диверсанта
    На Рівненщині судитимуть диверсанта

    Також чоловік, з метою ослаблення держави, 12 вересня 2020 року за завданням свого куратора, шляхом дистанційного підриву, намагався знищити один з об’єктів критичної інфраструктури «Рівнеоблводоканалу», що має важливе народногосподарське значення, під час чого і був затриманий.

    Оперативний супровід з викриття злочинної діяльності вказаної особи забезпечувався відділом контррозвідки СБ України в Рівненській області.

    У разі доведення вини, обвинуваченому, який раніше вже був судимий за розбійний напад, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

    Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

    Як повідомлялося, 12 вересня 2020 року, контррозвідники Служби безпеки України припинили розвідувально-підривну діяльність агента ФСБ РФ, який передавав ворогу інформацію військового характеру, а також намагався вчинити диверсію на одному із важливих об’єктів критичної інфраструктури Рівненської області.

    Теги: СБУ ФСБ розслідування Рівненщина чоловік диверсия
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