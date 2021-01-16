На Рівненщині судитимуть диверсанта

Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ РФ під час спроби вчинення диверсії на об’єкті критичної інфраструктури

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури слідчим відділом УСБ України в Рівненській області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 44–річного жителя Одеської області, якому інкримінують вчинення державної зради та закінчений замах на диверсію (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ст. 113 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, у травні 2020 року з власної ініціативи намагався встановити контакт зі співробітниками спецслужб Російської Федерації та надалі вийшов на зв’язок з особою, яка представилась працівником ФСБ РФ. Після чого, на виконання завдання зазначеної особи, обвинувачений збирав і передавав детальну інформацію про один з військових об’єктів на території Одеської області.

Також чоловік, з метою ослаблення держави, 12 вересня 2020 року за завданням свого куратора, шляхом дистанційного підриву, намагався знищити один з об’єктів критичної інфраструктури «Рівнеоблводоканалу», що має важливе народногосподарське значення, під час чого і був затриманий.

Оперативний супровід з викриття злочинної діяльності вказаної особи забезпечувався відділом контррозвідки СБ України в Рівненській області.

У разі доведення вини, обвинуваченому, який раніше вже був судимий за розбійний напад, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Як повідомлялося, 12 вересня 2020 року, контррозвідники Служби безпеки України припинили розвідувально-підривну діяльність агента ФСБ РФ, який передавав ворогу інформацію військового характеру, а також намагався вчинити диверсію на одному із важливих об’єктів критичної інфраструктури Рівненської області.