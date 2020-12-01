Під Мінрегіоном почалася безстрокова акція проти Чернишова та Шуляк

В акції беруть участь понад 100 осіб, вони встановили перед входом до Мінрегіону свої намети

Біля входу в Міністерство розвитку громад і територій, на вулиці Велика Житомирська стартувала акція протесту проти корупції в будівельній галузі. Організатори заявляють, що їх акція носить безстроковий характер

Учасники акції стверджують, що корупція в будівництві триває, звинувачуючи в корупційних злочинах главу Мінрегіону Олексія Чернишова, народного депутата від «Слуги народу», заступника голови профільного парламентського комітету Олену Шуляк, в.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Ірину Король і інших.

Учасники акції, серед яких помічені члени громадських організацій «Стоп корупції!» і «Стоп свавіллю!» стверджують, що ДАБІ знаходиться під повним контролем Чернишова та Шуляк і продовжує видавати дозволи на незаконні будівництва. Учасники акції демонструють ці дозволи на спеціальних плакатах і розстелили з «незаконних документів, виданих ДАБІ», імпровізовану доріжку до Міністерства.

Організаторами акції виступили будівельний експерт Віктор Глеба та активіст, член ВО «Свобода» Юрій Мірошниченко. За їхніми словами, Міністр Чернишов навмисне гальмував реформу ДАБІ та сьогодні знаходиться в залежності від нардепа Шуляк, яка діє в інтересах «будівельної мафії».

У свою чергу Віктор Глеба підкреслив, що Указ Президента Володимира Зеленського про створення координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування не виконується, як не впроваджується і рішення про ліквідацію ДАБІ. За його словами, «народні депутати і чиновники міністерства об'єдналися в нову коаліцію і лобіюють інтереси будівельної мафії через Тимчасову слідчу комісію ВР. Вони «не бачать» корупції і потреб суспільства і не зупиняють незаконні самовільні будівництва, не припиняють роботу ДАБІ, а навпаки призначають визнаних судом корупціонерок керувати недоліквідованою будівельною інспекцією України».

Учасники акції тримають в руках плакати з зображеннями Олексія Чернишова, Олени Шуляк, Ірини Король і інших, і вимагають остаточної ліквідації ДАБІ та реформування Мінрегіону.

«Шуляк – будівельний кондуктор», «Чернишов, досить руйнувати будівельну галузь!», «Корупціонерам місце за ґратами!» – написано на плакатах.

В акції беруть участь понад 100 осіб, вони встановили перед входом до Мінрегіону свої намети.