У кого і за що вимагав $200 тисяч топ-чиновник СБУ і ДФС: журналістське розслідування

За даними слідчих, посадовець вимагав від фармкомпанії $200 тисяч за закриття кримінального провадження

Журналісти з’ясували, як працює хабарництво у правоохоронній сфері, скільки коштує закрити кримінальне провадження і як живе топ-чиновник СБУ і ДФС, якого зловили на хабарі $200 тисяч. Про це йдеться матеріалі «Фармацевт із СБУ» для програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом».

Наприкінці жовтня Державне бюро розслідувань повідомило, що затримало «на гарячому» керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС під час отримання 100 тисяч доларів хабаря. За даними ДБР, посадовець вимагав від фармкомпанії 200 тисяч доларів за закриття кримінального провадження.

Йшлося про Романа Неговєлова, який раніше понад 10 років він працював у СБУ, спочатку у Київському главку, потім в ГУ КЗЕ СБУ (т.з. економічна контррозвідка). В часи, коли Неговєлов був співробітником СБУ, фармбізнесмени відкрито розповідали, як службіст приїжджав вимагати «відкат» із контрактів на постачання ліків за держзакупівлями, і як після відмови платити бізнес отримав кілька кримінальних справ. Цього літа Неговєлов перейшов у ДФС, де, як і на попередньому місці роботи, зайнявся економічними правопорушеннями.

Журналісти з’ясували, що компанія, з якої Неговєлов нібито вимагав «хабар» – це великий дилер німецьких препаратів ТОВ «Юбіай фарм трейд», а справа, яку за цей «хабар» мали закрити – це провадження за ухилення від податків. Цікаво, що при цьому посадовця «здали» самі бізнесмени, які й допомогли задокументувати шантаж, вимагання й передачу «авансу». Саме це і стало причиною затримання Неговєлова.

За словами замдиректора «Юбіай фарм трейд» Петра Зорича, з Неговєловим він був знайомий давно, і той регулярно пропонував бізнесмену свої послуги з вирішення проблем в органах: «Як оперативник він міг щось повідомити за якусь вигоду – наприклад, відкрита проти вас кримінальне провадження, дивіться уважненько. Може вам треба вирішити питання на митниці? Все нормально? Якщо ні – то дзвоніть, може, щось треба буде допомогти».

За словами Зорича, наприкінці жовтня він отримав повідомлення від Неговєлова, який раптово зацікавився справами бізнесмена. А вже наступного ранку у компанії Зорича влаштувала обшуки ДФС. Бізнесмен заявляє, що одразу подзвонив Неговєлову: «Запитую: Рома, у нас там якісь люди. Каже: так-так-так, не переживайте, вони там свою роботу роблять, ввечері зустрінемося поговоримо, головне не піднімайте ніяких хвиль, по тихому, ми можемо це все питання вирішити».

Сам Зорич запевняє – не пропонував хабаря, Неговєлов сам назвав суму в 300 тис дол. Високий «тариф» нібито містив у собі долю для Офісу генпрокурора. При цьому одразу було чітко роз’яснено наслідки відмови платити: «Ви ж розумієте, ми зараз проти вас будемо давати запити в Німеччину. Це ваша репутація. Як до вас будуть відноситися, якщо такі запити підуть дути що у вас КП? Краще не доводити до того, а вирішити по-іншому», – переповідає розмову з Неговєловим Зорич. – «Ми ж можемо заарештувати ваші рахунки. Ви собі доводьте (що не винні, – Ред), через суди доводьте, але ваша діяльність буде призупинена».

Бізнесмену також нібито було запропоновано перейти на «абонплату» з метою уникнення подібних інцидентів у майбутньому: «Ви ж, каже, ще подумайте, щоб в подальшому у вас не виникали питання, ви подумайте про абонентську плату. Це платіж на постійній основі, раз на місяць чи квартал, щоб нас не чіпали», – пояснює Зорич.

Зрештою Зорич «сторгувався» на 200 тисяч. Перша половина мала піти завдатком і упродовж тижня проблема мала бути вирішена. Однак уже на передачі завдатку Неговєлова затримало ДБР, якому Зорич і «здав» потенційного «хабарника» одразу ж після першого дзвінка: «Якщо взяти 6 років і кожного разу «Ну може, треба допомогти щось?» – так я зрозумів, що в даному випадку, коли вже така ситуація, то тут буде «рєшалово канкрєтне». Ми вирішили, що це повний «бєспрєдєл» і тому ми зробили заяву в ДБР – і ДБР з першого контакту писали мої зустрічі з Неговєловим, у них на руках повна викладка».