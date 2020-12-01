Проректора столичного вузу судитимуть за побори з іноземців (фото)

Посадовця вишу викрито на отриманні хабара у сумі 224 тис. гривень

Проректор організував схему вимагання коштів за сприяння в отриманні іноземцями документів для в’їзду в Україну на навчання

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно проректора одного із столичних університетів, викритого на одержанні неправомірної вигоди у сумі 224 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, проректор організував схему вимагання коштів за сприяння в отриманні іноземними громадянами документів для в’їзду на територію України шляхом оформлення запрошень на навчання.

Освітянина затримали «на гарячому» у приміщенні університету безпосередньо після отримання ним зазначеної суми коштів за оформлення документів для 8 іноземців.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.

Раніше повідомлялося, що у Києві затримано на одержанні неправомірної вигоди посадову особу одного з приватних вищих навчальних закладів столиці. За даними слідства, начальник відділу по роботі з іноземцями та особами без громадянства систематично вимагав та отримував неправомірну винагороду за видачу іноземним абітурієнтам запрошення на навчання та організацію незаконного переміщення осіб через державний кордон України. Загальна сума отриманої посадовцем неправомірної вигоди склала 1100 доларів США.