У Центрі навчання та розвитку «Харківміськгазу» пройшли навчання більше тисячі працівників



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Сучасний підхід до навчального простору дозволяє проводити водночас теоретичні та практичні навчання

1100 працівників АТ «Харківміськгаз» пройшли навчання в Центрі навчання та розвитку з лютого 2020 року. Більше 250 співробітників пройшли тренінг з «Підвищення кваліфікації робітників та бригад АДС», а 200 нових працівників прослухали тренінг «Welcome to RGC».

Створений сучасний інноваційний простір для навчання робочого і інженерно-технічного персоналу підвищує професійний рівень працівників та значно поліпшує якість обслуговування клієнтів. Для менеджерів середньої ланки та лінійного персоналу газової компанії відбулися 18 тренінгів: з технічного обстеження газових мереж, побудови та принципу дії ГРП, особливостей зварювання сталевих і поліетиленових газопроводів, розпізнавання втручань в роботу газових лічильників та якісного обслуговування клієнтів.

У навчанні розвитку персоналу залучені виключно внутрішні тренери. Які також проводять навчання для газовиків всієї України. Так у серпні коуч Центру навчання та розвитку АТ «Харківміськгаз» провів тренінг для спеціалістів АТ «Криворіжгаз».

Сучасний підхід до навчального простору дозволяє проводити водночас теоретичні та практичні навчання. Устаткування центру постійно оновлюється, що дозволяє фахівцям газової сфери іти в ногу з часом.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу