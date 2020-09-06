Президент Зеленський оприлюднив відео робочої поїздки на Харківщину



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«За кілька років і без того симпатичне обличчя Харківщини буде ще розумнішим, ще більш вольовим і ще щасливішим» – Зеленський

«Наше завдання – зробити регіон столицею оборонпрому» – президент

Президент України Володимир Зеленський поділився відео з робочої поїздки на Харківщину, де заявив, що його завдання – зробити регіон «столицею оборонпрому». Відповідний матеріал він опублікував на особистій сторінці у Facebook.

«Харків часто називають студентською та науковою столицею. Наше завдання – зробити регіон ще й столицею оборонпрому, машинобудування та ІТ, своєрідною українською Кремнієвою долиною. Свого часу Павло Тичина питав: «Харків, Харків, де твоє обличчя?». Так от, переконаний – уже за кілька років і без того симпатичне обличчя Харківщини буде ще розумнішим, ще більш вольовим і ще щасливішим», – написав Зеленський.

Нагадаємо, ЗМІ розповіли, хто живе по сусідству із Зеленським.

Як повідомлялося, що за державну дачу, куди переїхав жити Зеленський, українці заплатять 3,5 млн грн.

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