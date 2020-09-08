У Харкові невідомі втретє за тиждень напали на офіс ЛГБТ-спільноти



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Активістка розповіла, що співробітники «Прайд-хабу» впізнали декого з нападників

Нападники побили вікна будівлі, закидали яйцями та облили сечею вхідні двері

У Харкові з кінця серпня в Харкові тричі атакували ком’юніті-центр для ЛГБТ «Прайд-хаб». Про це повідомила в коментарі місцевому виданню «Zmina» співорганізаторка Харківпрайду Анна Шаригіна.

Вона розповіла, що нападники побили вікна будівлі, закидали яйцями та облили сечею вхідні двері.

«31 серпня двоє молодиків закидали яйцями вхід до ком’юніті-центру для ЛГБТ й написали на стіні «Содом». За кілька днів уночі ще троє молодих людей знову обкидали яйцями та облили сечею вхідні двері хабу, на фасаді написали: «Це початок», «З прайдом». Сьогодні вночі люди в масках побили вікна в офісній частині будівлі», – розповіла активістка.

Шаригіна додала, що співробітники «Прайд-хабу» впізнали декого з нападників.

«Вдруге вони навіть не ховали облич: це були представники місцевого осередку «Традиції і порядку», – поінформували в ком’юніті-центрі для ЛГБТ.

Активістка зазначила, що адвокатка ком’юніті-центру звернулась із заявою до правоохоронців, але наразі невідомо, чи внесли її до ЄРДР.

До відома, 4 вересня в Харкові розпочався прайд-тиждень, його фінальна подія – Марш рівності – відбудеться 13 вересня у форматі автопробігу.

Нагадаємо, 30 серпня в Одесі сталися сутички перед початком «Маршу рівності». До місця проведення маршу прийшли прихильники «традиційних цінностей», щоб провести власну акцію.

В Одесі поліція затримала майже 20 осіб за участь у сутичках на Думській площі.