У Харкові троє чоловіків пограбували офіс та побили підприємця



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Фото пресслужби прокуратури Харківської області

Зловмисники здійснили напад на засновника товариства з обмеженою відповідальністю, наносячи йому удари та погрожуючи пістолетом

У Харкові за розбій і незаконне заволодіння майже 1,2 млн доларів рецидивісту повідомлено про підозру. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

«2 вересня 2020 року троє чоловіків проникли на територію офісу, розташованого в Немишлянському районі м. Харкова. Зловмисники здійснили напад на засновника товариства з обмеженою відповідальністю, наносячи йому удари та погрожуючи пістолетом. Зв’язавши чоловіка пластиковими хомутами, злочинці знайшли ключі від сейфу та заволоділи коштами, які належать потерпілому, а саме: майже 1,2 млн доларів США, 50 тис. євро, 500 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі встановлено особу одного з нападників. 60-річного неодноразово судимого чоловіка затримали, питання про обрання запобіжного заходу – вирішується. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві пограбували квартиру гендиректора телеканалу.

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