У Чернігові відкрито п’ятий РГК Освітній простір

У РГК Освітньому просторі планують реалізовувати проекти з профорієнтації та дуальної освіти спільно з навчальними закладами регіону

У РГК Освітньому просторі у навчанні будуть використовутися віртуальні технології

На базі АТ «Чернігівгаз» відкрили РГК Освітній простір. Він став п’ятим в мережі, яка нараховуватиме 16 подібних закладів в Україні.

В РГК Освітньому просторі облаштовані теоретичний та практичний класи і клас віртуальної реальності. Тут відбуватиметься адаптаційне навчання для нових співробітників та практична перепідготовка за новітніми технологіями. В практичному класі зібрані зразки сучасного обладнання виробництва RGC Production, яке використовується на газорозподільних мережах України, а також газове обладнання від світових виробників, адаптоване до особливостей українських газових систем.

«Наша галузь потребує спеціальної підготовки кадрів. Але ми не просто хочемо розвивати і популяризувати професію газовика. Сьогодні люди залишаються жити там, де є інфраструктура. Тому ми хочемо, щоб наші діти побачили розвиток. Ми плануємо співпрацювати з навчальними закладами – щоб діти знали, що після закінчення навчального закладу вони прийдуть працювати в компанію, яка розвивається і користується новітніми технологіями», – зазначила голова правління АТ «Чернігівгаз» Алла Ярова.

В РГК Освітньому просторі встановлені стенди з метрологічним обладнанням, засобами для комплексно-приладового обстеження мереж, електрогазозварювання та зварювання поліетилену, газорегулююче обладнання, сучасні котли з найвищою продуктивністю та ККД.

Крім того, в навчанні використовуються віртуальні технології, які дозволяють не лише йти в ногу з інноваціями, а й на випередження.

«Дійсно, компанія дбає про навчання своїх спеціалістів. Ми бачимо, що застосовується серйозне сучасне обладнання. Якщо компанія приділяє серйозну увагу навчанню своїх фахівців, від цього виграють всі», – поділився враженнями Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко.

«Світ розвивається шаленими темпами. Щоб залишатися конкурентоспроможними, треба встигати за цим розвитком. Відкриття такого освітнього центру – це приклад для багатьох компаній. Всі громади Чернігівщини користуються газом, тому розвиток і навчання фахівців – це дуже важливо. Крім того, ми потребуємо таких освітніх програм, які можуть розповсюджуватися на різні сфери», – сказала перша заступниця голови Чернігівської обласної ради Ніна Лемеш.

Крім навчання власного персоналу, в РГК Освітньому просторі планують реалізовувати проекти з профорієнтації та дуальної освіти спільно з навчальними закладами регіону.

АТ «Чернігівгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Чернігівської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, у яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.