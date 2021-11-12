Прем'єри України та Словаччини зустрілися на кордоні

Сторони обговорили модернізацію та технічне переозброєння пункту пропуску Ужгород – Вишнє-Нємецьке

На кордоні України та Словаччини у Закарпатській області у п'ятницю, 12 листопада, відбулася зустріч прем'єр-міністрів країн Дениса Шмигаля та Едуарда Хегера. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Зокрема, Шмигаль та Хегер відвідали пункт пропуску Ужгород – Вишнє-Нємецьке.

«Реконструкція пункту пропуску Ужгород дозволить громадянам швидко та комфортно перетинати кордон зі Словаччиною та посилить взаємодію між нашими країнами. Наразі тривають роботи з облаштування пішохідного руху. Також передбачається модернізація та технічне переозброєння пункту пропуску», – розповів Шмигаль.

Так, на пункті пропуску Ужгород планується завершення реконструкції пасажирської ділянки, будівництво складу митниці, відновлення навісів вантажного терміналу та встановлення системи сканування для легкових автомобілів. За інформацією Держприкордонслужби, буде відкрито вісім ліній для оформлення пасажирського транспорту, дві лінії для автобусів та дві лінії для пасажирського сполучення пішоходів. Зараз це єдиний пункт пропуску зі Словаччиною, який здійснює оформлення всіх транспортних засобів та пасажирів.

Шмигаль повідомив, що країни також працюють над запровадженням пішохідного та велосипедного руху у пункті пропуску Ужгород – Вишнє-Нємецьке.

Також глава Кабміну наголосив, що Україна зацікавлена у розвитку співробітництва зі Словаччиною у митній сфері.

До слова, напередодні Україна знову запросила аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини в обсязі 100 МВт.