Youtube відображатиме дизлайки по-новому: які зміни чекають користувачів
«Антилайки» приховають від глядачів
Youtube вирішив переглянути політику щодо вподобань та дизлайків. Відтепер кількість антипатій буде прихована для глядачів контенту. Про це інформує офіційний блог Youtube.
Творці контенту й надалі зможуть спостерігати за статистикою своїх відеороликів, водночас кількість дизлайків не відображатиметься для глядачів.
Як відзначають в Youtube, згідно з результатами їхніх експериментів, велика кількість дизлайків провокує інших глядачів також негативно віднестись до контенту.
Оновлення почало поступово запроваджуватися із 10 листопада.
«Ми хочемо створити інклюзивне і шанобливе середовище, в якому автори матимуть змогу досягти успіху і відчувати себе в безпеці для самовираження», – пише Youtube.
Нагадаємо, Google і YouTube не монетизуватимуть відео, які заперечують зміни клімату.
Також YouTubе видалятиме відео із дезінформацією про вакцини.