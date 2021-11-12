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    Youtube відображатиме дизлайки по-новому: які зміни чекають користувачів

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    Велика кількість дизлайків провокує негативне ставлення до контенту - Youtube відображатиме дизлайки по-новому: які зміни чекають користувачів
    Велика кількість дизлайків провокує негативне ставлення до контенту
    Фото з відкритих джерел

    «Антилайки» приховають від глядачів

    Youtube вирішив переглянути політику щодо вподобань та дизлайків. Відтепер кількість антипатій буде прихована для глядачів контенту. Про це інформує офіційний блог Youtube.

    Творці контенту й надалі зможуть спостерігати за статистикою своїх відеороликів, водночас кількість дизлайків не відображатиметься для глядачів.

    Як відзначають в Youtube, згідно з результатами їхніх експериментів, велика кількість дизлайків провокує інших глядачів також негативно віднестись до контенту.

    Оновлення почало поступово запроваджуватися із 10 листопада.

    «Ми хочемо створити інклюзивне і шанобливе середовище, в якому автори матимуть змогу досягти успіху і відчувати себе в безпеці для самовираження», – пише Youtube.

    Нагадаємо, Google і YouTube не монетизуватимуть відео, які заперечують зміни клімату.

    Також YouTubе видалятиме відео із дезінформацією про вакцини.

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    Теги: технології YouTube
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    Youtube відображатиме дизлайки по-новому: які зміни чекають користувачів