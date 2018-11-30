У ДТЕК нема боргів за податковими розстрочками



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ДТЕК акцентує, що є найбільшим платником податків в центральний і місцевий бюджети

За інформацією ДТЕК, причиною отримання податкових розстрочок була важка ситуація в країні

Компанія погасила всі зобов'язання за податковими розстрочками. Так прокоментували в компанії публікацію в Економічній правді «Рішуча деолігархізація: як Податкова рятувала мільярдерів».

«У період 2015-2016 рр. ДТЕК (включаючи «Нафтогазвидобування») було надано податкових розстрочок на суму 5,7 млрд грн під відсоток, що розрахований, як 120% облікової ставки НБУ. Сума сплачених відсотків за користування розстрочками склала близько 1 млрд грн. ДТЕК не має заборгованості за податковими розстрочками. Всі податкові розстрочки, включаючи величезні відсотки за користування, сплачені в бюджет», - відзначають в компанії.

За інформацією ДТЕК, причиною отримання податкових розстрочок була важка ситуація в країні.

«Була жорстока необхідність. Війна, що зачепила частину активів, загальна економічна криза, адміністративно занижена ціна на енергетичне вугілля, наглухо закриті для компанії ринки капіталу. За підсумками 2015 року збиток групи склав 42 млрд грн (це до питання про «надприбутки»). Але ДТЕК, незважаючи ні на які складнощі, продовжував видобувати вугілля і забезпечувати електроенергією країну», - підкреслюють в компанії.

Компанія акцентує, що є найбільшим платником податків в центральний і місцевий бюджети.

«У 2017 році підприємствами ДТЕК сплачено сумарно податків на суму 22, 517 млрд грн до бюджетів різного рівня. У 2018 буде ще більше - за 9 місяців вже 19,6 млрд », - повідомляють в ДТЕК.

За даними Державної фіскальної служби України, за підсумками першого півріччя 2018 року в топ-100 великих платників податків країни увійшли ДТЕК «Павлоградвугілля», ДТЕК «Добропіллявугілля», ДТЕК «Дніпроенерго», ДТЕК «Східенерго», ДТЕК «Західенерго» і «Київенерго».

Як повідомлялося, ДТЕК - не монополіст на ринку виробництва електроенергії.