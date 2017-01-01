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    Економіка та фінанси

    У Гройсмана сказали, коли «мінімалка» зросте до 4100 грн

    Мінімальна зарплата може зрости до третього кварталу 2018 року
    Кабінет міністрів України планує переглянути розмір мінімальної заробітної плати у бік збільшення до 4100 грн не пізніше третього кварталу 2018 року. Про це сьогодні перед засіданням уряду сказав міністр соціальної політики України Андрій Рева. «Є звернення президента до уряду - він пропонує розглянути можливе збільшення мінімальної
    • Сьогодні, 11:59
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    На 2018 рік заплановано підвищення мінімальної зарплати до&nbsp;3723 грн
    На 2018 рік заплановано підвищення мінімальної зарплати до 3723 грн

    Мінімальна зарплата може зрости до третього кварталу 2018 року

    Кабінет міністрів України планує переглянути розмір мінімальної заробітної плати у бік збільшення до 4100 грн не пізніше третього кварталу 2018 року. Про це сьогодні перед засіданням уряду сказав міністр соціальної політики України Андрій Рева.

    «Є звернення президента до уряду - він пропонує розглянути можливе збільшення мінімальної заробітної плати у 2018 році до 4100 грн... Президент пропонує це зробити не пізніше, як до третього кварталу 2018 року. Але це буде реалізовано в тому випадку, якщо економічні можливості дозволять це зробити», - наголосив міністр.

    Водночас він уточнив, що у проекті Державного бюджету на 2018 рік передбачене збільшення мінімальної заробітної плати до 3723 грн.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко вважає реальним підвищити мінімальну заробітну плату в Україні до 4100 грн.

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у 2018 році середня зарплата українців складе не менше 10 тисяч гривень, тоді як мінімальна зарплата зросте до 3700 гривень.

    З 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата становить 3200 грн.

    З 1 грудня 2017 року підвищено до 1762 грн розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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    Джерело: УНН

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