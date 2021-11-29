У Харкові 1350 споживачів замовили послугу з реконструкції газових мереж

Проводити газонебезпечні роботи можуть лише спеціалісти, що мають відповідну ліцензію

До 104.ua Клієнтських просторів міста Харкова звернулися 1350 клієнтів щодо реконструкції внутрішньобудинкових газових мереж. З них можливістю забезпечити свою оселю енергоефективним газовим обладнанням скористалися майже 250 споживачів.

«Попит на енергоефективне обладнання поступово зростає. Зокрема, на доступні та економні котли марки «104.ua» , «Baymak» «DemirDokuM», «Данко», які уже придбали близько 200 споживачів. Для якісного проведення реконструкції внутрішньобудинкових систем газопостачання слід враховувати індивідуальні характеристики кожного домоволодіння та потреб споживачів. Розібратися із питанням технічних умов реконструкції допоможуть у 104.ua Клієнтському просторі», – розповідає менеджер з питань регіонального розвитку «104.ua» Юлія Гребенюк.

У 104.ua Клієнтському просторі кожний клієнт компанії може отримати комплексну консультацію персонального менеджера щодо порядку виконання реконструкції, укладання договорів на розподіл газу, здійснення перерахунку за газопостачання, а також придбати та встановити газове обладнання.

Послугу з реконструкції та встановлення газових приладів надають фахівці АТ «Харківміськгаз», оскільки проводити газонебезпечні роботи можуть лише спеціалісти, що мають відповідну ліцензію.

Проводити заміну застарілого обладнання необхідно щонайбільше раз на 15 років. Зокрема, старі котли з часом зношуються, що призводить до збільшення витрат обсягів газу. Оновлення внутрішньобудинкових газових мереж за допомогою більш сучасних та нових газових приладів є більш економічно вигідним та енергоефективним.