Річку під Харковом очищатиме уловлювач сміття (фото)

Конструкцію виготовили на харківському «Заводі Фрунзе»

Під Харковом на річці Уди, поблизу Жихорської греблі, встановили уловлювач сміття, розроблений екоактивістами за підтримки обласної та міської влади і підприємств регіону. Про це повідомив ініціатор проєкту, організатор толок «Чисті Уди» Артем Приходько в Facebook.

«Сміттєвий уловлювач «Trash Killer» офіційно встановлений і вже збирає перше сміття», – написав Приходько.

Як розповів екоактивіст, конструкцію розробив інженер Андрій Рафф, а виготовили її на харківському «Заводі Фрунзе». Коштував сміттєуловлювач близько 250 тис. грн, грошима допомогли приватні підприємства міста та області.

Уловлювач працюватиме завдяки понтонній діагоналі через річку, вона направлятиме сміття у кошик.

«Усе зібране сміття будемо сортувати і відправляти на переробку», – зазначив Приходько.

Він додав, що до встановлення конструкції, для її ефективнішої роботи, водолази ДСНС розчистили дно річки.

Приходько зазначив, що біля уловлювача планують встановити вебкамеру.

Конструкція може служити протягом 30 років.

Нагадаємо, раніше гирло річки Уди, що у районі села Бабаї поблизу Харкова, було ущент забите сміттям. На водоймі утворився 30-метровий острів із пластикових та скляних пляшок.

Читайте також: