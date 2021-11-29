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    Вибух на Миколаївщині: рятувальні роботи завершені

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    Будинок у Новій Одесі, де стався вибух - Вибух на Миколаївщині: рятувальні роботи завершені
    Будинок у Новій Одесі, де стався вибух
    фото: ДСНС

    Через вибух у Новій Одесі загинули троє людей

    Пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху в Новій Одесі на Миколаївщині завершені, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

    «Станом на 7 год. 29 листопада продовжуються роботи з прибирання та вивозу будівельного сміття (вивезено 130 м3). На місці залишаються розгорнутими два намети ДСНС та намет Червоного Хреста. Для чергування від ДСНС залучено 6 осіб та 4 одиниці техніки», – йдеться в повідомленні.

    27 листопада місті Нова Одеса Миколаївської області в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо – побутового газу, в квартирі на п’ятому поверсі).

    Троє людей загинули і троє постраждали. Мешканці з 30 відселених квартир будинку тимчасово розмістились у родичів, ще одна людина – в готелі.

    Нагадаємо, 21 червня 2020 року у столиці в десятиповерховому житловому будинку стався вибух. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів. Рятувальники тоді вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

    У середині грудня минулого року почався демонтаж будинку на Позняках.

    Також столичні слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно п’яти службових осіб АТ «Київгаз» за фактом вибуху у житловому будинку на Позняках.

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    Теги: вибух газ ДСНС Миколаївщина рятувальники розслідування будинок
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    Вибух на Миколаївщині: рятувальні роботи завершені