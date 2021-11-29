Які компанії з грудня знизять річні ціни на газ (дані з усіх регіонів)

У порівнянні з листопадом чотири компанії знизили свої цінники на газ

Рейтинг найвигідніших пропозицій стартує з 7,8 грн за кубометр

На останній місяць року одразу 36 газопостачальних компаній встановили річні ціни нижче 8 грн за кубометр. За даними моніторингу інформаційно-консультаційного центру «ГазПравда», у порівнянні з листопадом чотири компанії знизили свої цінники.

Як і в листопаді, рейтинг найвигідніших пропозицій стартує з 7,799 грн за кубометр. Таку ціну запропонувала компанія «Енерджі Трейд Груп» (ETG.UA).

Лише на 0,001 грн більше – 7,80 грн за куб – просить компанія Neogas. Далі йдуть «Евода Трейд КП Луцькводоканал» (7,88 грн за куб), «Черкасигаз Збут» і «Уманьгаз Збут» (7,89 грн за куб), «Палівенерго» (7,90 грн за куб), «Енергогарантія» (7,95 грн за куб).

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр. Таку саму ціну виставили «Газпостачсервіс» і «Тернопільоблгаз Збут».

Решта компаній виставили цінники від 7,98 до 13,5 грн за кубометр. Проте більшість газопостачальників (36 компаній) у грудні продаватимуть «блакитне паливо» за ціною до 8 грн за куб.

Найвищі цінники на газ – 13,5 грн за куб – пропонує лише Херсонська обласна енергопостачальна компанія.

Графіка: gazpravda, для збільшення натисніть на зображення

«Такі зміни стали можливі завдяки старту роботи ринку в рамках Балансуючої групи НАК «Нафтогаз України. У листопаді, вперше за пів року, одразу сім газопостачальників скоригували свої річні цінники для побутових споживачів у сторону зменшення. А в грудні до них додаються ще чотири компанії», – пояснює експертка Юлія Чеберяк.

Нагадаємо, з жовтня практично весь сегмент постачання газу населенню працює в складі Балансуючої групи НАК «Нафтогаз України». Компанії в її складі купують газ у «Нафтогазу» за однаковою ціною – 7,42 грн за кубометр.

Контракти в рамках Балансуючої групи діятимуть до травня – так само як і річні ціни для побутових споживачів. Це дозволить гарантувати достатні обсяги газу для населення протягом усього опалювального сезону та безпеку постачання ресурсу за фіксованими цінами.

Раніше представник Нацбанку озвучив прогноз, коли зростуть тарифи на газ.

До слова, ГК «Нафтогаз України», яка виконує функції постачальника «останньої надії» (ПОН), попередила, що пільгова ціна газу на рівні 7,96 грн за кубометр для побутових клієнтів діє лише до 30 листопада. З 1 грудня ціни зміняться.

До слова, Кабінет міністрів України зобов'язав постачальника «останньої надії» – «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України» – в жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни та постачати природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за кубометр.