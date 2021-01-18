У Європі підприємствам повертають екоподаток на модернізацію, а у нас він зникає, – нардеп

Шахов вважає, Україні варто перейняти приклад Європи, де кошти від екологічного податку залишають підприємствам для проведення екомодернізації

«Ніхто не відповідає за екологічні гроші взагалі, де вони поділися», – наголосив Шахов

Підприємства повинні мати можливість використовувати кошти екоподатку на власну модернізацію, як це роблять в Європі. Про це заявив народний депутат, член депутатської групи «Довіра» Сергій Шахов у ефірі телеканалу «Україна 24».

На думку депутата, Україні варто перейняти приклад європейських країн, де кошти від екологічного податку залишають підприємствам для проведення екомодернізації, що дозволяє їм розвиватись та покращувати екологічну ситуацію в країнах.

«Західні наші партнери європейці показують нам приклад, як треба працювати. Допомагають малому, середньому, великому бізнесу, допомагають підприємствам, дають і державні гарантії, допомагають модернізовувати підприємства. Є прецеденти, коли залишають екогроші, які повинні були піти в бюджет, на підприємствах», – розповів Шахов.

Натомість в Україні на сьогодні, за його словами, кошти від екоподатку розчиняються в державному бюджеті, замість того, щоб спрямовуватись на природоохоронні заходи.

«Ніхто не відповідає за екологічні гроші взагалі, де вони поділися. Я не один раз заявляв про те, що треба всі кошти, які сплачують сьогодні підприємці в державний бюджет, треба повертати на екомодернізацію в Україні. Тому що в нашій державі сьогодні практично найгірша ситуація в Європі», – наголосив Шахов.

Нагадаємо, раніше Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.

Водночас президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що коштам від збору екологічного податку необхідно повернути цільовий характер і направляти їх виключно на екологічні проєкти.