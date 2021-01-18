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    Кияни вже здали на переробку близько тисячі новорічних ялинок

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    У столиці працюють 15 пунктів прийому хвойних дерев - Кияни вже здали на переробку близько тисячі новорічних ялинок
    У столиці працюють 15 пунктів прийому хвойних дерев
    Фото: КМДА

    Новорічні дерева прийматимуть на переробку ще два тижні

    У Києві триває прийом новорічних дерев для їхньої подальшої утилізації.

    Станом на 18 січня, кияни здали близько тисячі хвойних дерев. Про це повідомили «Вечірньому Києву» в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

    Пункти прийому від киян новорічних ялинок для їх подальшої екологічної утилізації працюватимуть у столиці до 1 лютого. Загалом на сьогодні у столиці працює 15 таких пунктів. У будні вони приймають ялинки з 7 ранку до 22 години.

    Зібрані дерева переробляють на тріску через спеціальний механізм, використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин.

    Разом з тим, мешканці вул. Героїв Дніпра залишають дерева біля смітників, аби комунальники забрали їх на переробку.

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    Кияни вже здали на переробку близько тисячі новорічних ялинок
    Кияни вже здали на переробку близько тисячі новорічних ялинок
    Кияни вже здали на переробку близько тисячі новорічних ялинок

    Дивіться мапу розташування пунктів прийому ялинок.

    Теги: екологія Київ новорічні свята кияни ялинка
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