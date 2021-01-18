Кияни вже здали на переробку близько тисячі новорічних ялинок

Новорічні дерева прийматимуть на переробку ще два тижні

У Києві триває прийом новорічних дерев для їхньої подальшої утилізації.

Станом на 18 січня, кияни здали близько тисячі хвойних дерев. Про це повідомили «Вечірньому Києву» в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

Пункти прийому від киян новорічних ялинок для їх подальшої екологічної утилізації працюватимуть у столиці до 1 лютого. Загалом на сьогодні у столиці працює 15 таких пунктів. У будні вони приймають ялинки з 7 ранку до 22 години.

Зібрані дерева переробляють на тріску через спеціальний механізм, використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин.

Разом з тим, мешканці вул. Героїв Дніпра залишають дерева біля смітників, аби комунальники забрали їх на переробку.

Дивіться мапу розташування пунктів прийому ялинок.