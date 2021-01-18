Бегемоти найбільшого в світі наркобарона загрожують екосистемі Колумбії

Бегемоти рясно угноюють околиці через що в воді вже помітне зростання концентрації фосфатів та азоту, - науковці

Ескобар нелегально завіз бегемотів з Африки в Колумбію для свого приватного зоопарку в 1980-х роках

Колумбійські вчені попередили про загрозу, так званих «кокаїнових» бегемотів найбільшого в світі наркобарона Пабло Ескобара для місцевої екології. Про це пише Telegraph.

Ескобар нелегально завіз бегемотів з Африки для свого приватного зоопарку в 1980-х роках, але після його смерті четверо тварин залишилися без нагляду в ставку біля маєтку, а пізніше вони розмножилися.

Зараз, за підрахунками зоологів, їх популяція коливається в районі 80-100 штук, але через відсутність природних ворогів і завдяки невластивому клімату, вже до 2040 року їх кількість може вирости до півтора тисяч і поширення стримувати не вдасться.

«Нікому не подобається ідея стріляти в бегемота, але ніяка інша стратегія не спрацює», ‒ сказала еколог Наталі Кастельбланко-Мартінес.

Вона пояснила, що бегемоти порушують місцеву екосистему, рясно угноюючи околиці, через що в воді вже помітне зростання концентрації фосфатів та азоту. Також ці парнокопитні здатні розносити захворювання і паразитів, небезпечні для місцевої фауни і людини.

До слова, у вересні 2020 року в будинку Пабло Ескобара знайшли схованку з $18 млн гнилих доларів, що пролежали в колумбійської резиденції в Медельїні приблизно 30 років. Крім валюти в валізі, в схованці знайшли друкарську машинку, на якій були надруковані важливі на той момент документи, золоту ручку і годинник Rolex.

Також повідомлялося про невеликі злитки золота, мобільні телефони, фотоапарати (плівка не підлягає відновленню) і патрони. У липні в колумбійській Боготі оголосили про розпродаж п'яти тисяч об'єктів нерухомості, що належали торговцю кокаїном. Їх сукупна вартість становила $366 млн. Гроші від продажу об'єктів пішли в фонд з боротьби зі злочинністю.