У Конгресі США схвалили санкції проти Китаю через Гонконг



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Санкції США є відповіддю на ухвалення Китаєм нового закону про національну безпеку Гонконгу

Законопроєкт передбачає санкції проти банків, що ведуть бізнес з китайськими чиновниками, причетними до придушення продемократичних протестів у Гонконзі

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про санкції щодо китайських компаній та громадян у зв'язку з обмеженням автономії Гонконгу.

Про це повідомляє The Globe Post.

«Палата представників США у середу одностайно схвалила законопроєкт, що передбачає санкції проти банків, що ведуть бізнес з китайськими чиновниками, причетними до придушення продемократичних протестів у Гонконзі», - йдеться у повідомленні.

Санкції США є відповіддю на ухвалення Китаєм нового закону про національну безпеку Гонконгу. Він фактично позбавляє територію автономії та її особливої системи самоврядування.

Як відомо, новий закон, схвалений у КНР, матиме прямий вплив на продемократичні протести у Гонконзі та надасть китайській владі ширші повноваження. Він дозволить уряду в Пекіні зокрема, втручатися у певні судові процеси в автономії, що викликає спротив у Гонконзі.

Як повідомлялося, Всекитайські збори народних представників ухвалили 28 травня закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу Гонконгу. Завдяки закону китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу.

Ухвалення цього закону розкритикували у ЄС, Великій Британії, США та інших країнах.

Зокрема, владу Китаю звинувачують у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР.

Також у США заявили, що почнуть позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав бути відокремленою складовою КНР.

Нагадаємо, у Гонконзі у неділю, 28 червня, відбулися протести проти впровадження нового законодавства щодо автономної території, зокрема, проти ухваленого наприкінці травня закону про національну безпеку Гонконгу.