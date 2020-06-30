Китай остаточно ухвалив скандальний закон про нацбезпеку в Гонконзі - ЗМІ



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Ухвалення цього закону розкритикували у ЄС, Великій Британії, США та інших країнах

Закон набере чинності з 1 липня

Китай остаточно ухвалив скандальний закон про забезпечення національної безпеки в Гонконзі. Про це повідомляє газета South China Morning Post (SCMP) з посиланням на джерела.

За даними SCMP, закон був схвалений одноголосно 162 членами Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників протягом 15 хвилин після початку засідання.

Закон набере чинності з 1 липня.

Та ж інформація з'явилася і в телерадіомовної компанії RTHK.

Як повідомлялося, Всекитайські збори народних представників ухвалили 28 травня закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу Гонконгу. Завдяки закону китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу.

Ухвалення цього закону розкритикували у ЄС, Великій Британії, США та інших країнах.

Зокрема, владу Китаю звинувачують у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР.

Також у США заявили, що почнуть позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав бути відокремленою складовою КНР.

Нагадаємо, у Гонконзі у неділю, 28 червня, відбулися протести проти впровадження нового законодавства щодо автономної території, зокрема, проти ухваленого наприкінці травня закону про національну безпеку Гонконгу.