  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Китай остаточно ухвалив скандальний закон про нацбезпеку в Гонконзі - ЗМІ

    • Розсилка
    Ухвалення цього закону розкритикували у ЄС, Великій Британії, США та інших країнах - Китай остаточно ухвалив скандальний закон про нацбезпеку в Гонконзі - ЗМІ
    Ухвалення цього закону розкритикували у ЄС, Великій Британії, США та інших країнах

    Закон набере чинності з 1 липня

    Китай остаточно ухвалив скандальний закон про забезпечення національної безпеки в Гонконзі. Про це повідомляє газета South China Morning Post (SCMP) з посиланням на джерела.

    За даними SCMP, закон був схвалений одноголосно 162 членами Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників протягом 15 хвилин після початку засідання.

    Закон набере чинності з 1 липня.

    Та ж інформація з'явилася і в телерадіомовної компанії RTHK.

    Як повідомлялося, Всекитайські збори народних представників ухвалили 28 травня закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу Гонконгу. Завдяки закону китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу.

    Ухвалення цього закону розкритикували у ЄС, Великій Британії, США та інших країнах.

    Зокрема, владу Китаю звинувачують у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР.

    Також у США заявили, що почнуть позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав бути відокремленою складовою КНР.

    Нагадаємо, у Гонконзі у неділю, 28 червня, відбулися протести проти впровадження нового законодавства щодо автономної території, зокрема, проти ухваленого наприкінці травня закону про національну безпеку Гонконгу.

    ЄС ЗМІ США Китай закон Гонконг влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ