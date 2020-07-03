У «Криворіжгазі» повідомили, скільки у тарифі передбачено коштів на роботи з безпеки мереж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фінансування робіт з безпеки газових мереж недостатнє

Для забезпечення безаварійного газопостачання передбачено 400 грн в місяць на 1 кілометр газопроводів

За відсутності інвестицій до кінця року в Кривому Розі і Криворізькому районі повністю зношених виявиться 1134 км газопроводів і 376 газорегуляторних пунктів, в тому числі шафового типу. Про це повідомила пресслужба компанії «Криворіжгаз».

В діючому тарифі на розподіл газу для АТ «Криворіжгаз» на безпеку мереж передбачено 400 грн в місяць на 1 км газопроводів.

Йдеться про такі витрати:

364 грн ремонт газопроводів і обладнання, а також матеріали для них;

37,5 грн електроенергія для станцій електрохімзахисту, іншого обладнання.

«Криворізькій газорозподільній системі більше 40 років і діючого тарифу вистачає лише на екстрені локальні ремонти», - сказав в.о. директора технічного АТ «Криворіжгаз» Борис Рибка.

У Кривому Розі і Криворізькому районі 38% газопроводів побудовані більше 40 років тому. Рівень зносу газорозподільних мереж досяг 73%. В таких умовах для їх модернізації необхідні інвестиції на рівні 26,9 млн грн на рік, що дозволить не тільки підвищити рівень безпеки газопостачання, а й зробити систему набагато ефективніше і дешевше в обслуговуванні. У той час, як в тарифі на доставку передбачено тільки 9 млн. грн.

«Якщо продовжувати і далі ігнорувати недофінансування робіт з безпеки мереж, то до кінця року повністю зношених виявляться 1134 км газопроводів і 376 газорегуляторних пунктів, в тому числі шафового типу. Оскільки 37% обладнання (ГРП / ШГРП) є з граничним терміном експлуатації (10-25 років), а 62% вичерпало його (понад 25 років) і є морально застарілим», - сказав в.о. директора технічного АТ «Криворіжгаз» Борис Рибка.

З початку року бригади аварійно-диспетчерської служби здійснили 3744 виїздів на виклики споживачів. Щодня диспетчери отримують близько 50 дзвінків. За статистикою велика частина викликів пов'язана з підозрою на витоку газу на внутрішньобудинкових мережах. 8 аварійних бригад цілодобово працюють для споживачів природного газу Кривого Рогу і Криворізького району, оперативно виїжджають на виклики, ліквідовують аварійні ситуації, щоб забезпечити безпечну та безперебійну доставку газу.

Нагадаємо, з 1 липня відбудеться друга фаза підвищення тарифів за розподіл газу. Вартість доставки палива в платіжках в середньому зросте на 9,4%.