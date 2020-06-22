«Нафтогаз» у липні підвищить ціну на газ для промисловості на 9,7%



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«Нафтогаз» у липні підвищить ціну на природний газ для промислових споживачів

Ціна наступного місяця збільшиться до 4,15 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ)

НАК «Нафтогаз України» у липні 2020 року підвищить ціну на природний газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 9,7% (на 314,4 грн) у порівнянні з ціною поточного місяця - до 3,57 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ). Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначена ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ за передоплатою обсягом понад 50 тис. куб. м на місяць за умови відсутності боргів перед компанією і для 100-відсоткових «дочок» НАК.

Для інших покупців ціна наступного місяця збільшиться на 8,7% (на 331,6 грн) - до 4,15 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Як повідомлялося, в Україні з 1 жовтня 2015 року скасовано державне регулювання цін на газ для всіх категорій споживачів, окрім населення і ТКЕ для потреб населення. З цього часу «Нафтогаз» постачає газ промисловим споживачам, бюджетним організаціям та іншим суб'єктам господарювання на ринкових умовах.

Ціни НАК у червні, які на 20% нижче травневих, є рекордно низькими з моменту скасування держрегулювання.

Нагадаємо, дію механізму публічних спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу буде скасовано для населення з 1 липня, для підприємств теплокомуненерго - з 2021 року. Про це «Главкому» повідомив глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболев.