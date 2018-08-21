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    Економіка та фінанси

    У липні українці отримували на третину менші субсидії- Держстат

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    У липні українці отримували на третину менші субсидії- Держстат

    У січні - липні 2018 року домогосподарствам призначено субсидій на 734 млн грн

    Середній розмір субсидії у липні 2018 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 28,8% і становив 103,9 грн.

    Про це «Унн» повідомили у Державній службі статистики України.

    «У липні 2018 року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 2 млн 182,6 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 28,8% і становив 103,9 грн», - йдеться у повідомленні.

    Загалом, у січні - липні 2018 року домогосподарствам призначено субсидій на 734 млн грн, у відповідному періоді 2017 року - 3 млрд 68,5 млн грн.

    Крім того, у січні - липні для 596,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Кількість таких домогосподарств, порівняно з відповідним періодом минулого року майже не змінилась - зменшилася на 0,1%.

    У цей період сума призначених субсидій становила 1 млрд 824,4 млн грн, у відповідному періоді 2017 року - 1 млрд 681,2 млн грн.

    Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у липні 2018 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 7,7% і становив 3093,7 грн.

    За сім місяців домогосподарства отримали субсидій готівкою на 1 млрд 372,4 млн грн, за відповідний період 2017 року - 1 млрд 211,4 млн грн.

    Нагадаємо, економні субсидіанти можуть отримати премії, якщо вчасно подадуть документи.

    економіка субсидія Держстат українці домогосподарство
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