Економні субсидіанти можуть отримати премії, якщо вчасно подадуть документи



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Щоб отримати гроші, необхідно до 1 вересня подати необхідні документи до місцевого управління соцзахисту

Економні субсидіанти, у разі якщо заощадили 100 кубометрів газу чи 150 кіловат електроенергії, можуть отримати премію від держави — до 700 гривень готівкою.

Щоб отримати ці гроші, необхідно до 1 вересня подати необхідні документи до місцевого управління соцзахисту, передає «Урядовий портал».

«Заощадивши 100 кубів газу чи 150 кіловат електроенергії, можете розраховувати на премію від уряду. Для її отримання слід до 1 вересня 2018 року подати заяву до місцевого управління соцзахисту, вказавши свій рахунок в банку або поштове відділення», — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або, звернувшись до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення.

Минулого року премії за зекономлені енергоресурси отримали 1 мільйон 755 тисяч українських родин.