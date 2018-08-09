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    Економіка та фінанси

    Економні субсидіанти можуть отримати премії, якщо вчасно подадуть документи

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    Економні субсидіанти можуть отримати премії, якщо вчасно подадуть документи

    Щоб отримати гроші, необхідно до 1 вересня подати необхідні документи до місцевого управління соцзахисту

    Економні субсидіанти, у разі якщо заощадили 100 кубометрів газу чи 150 кіловат електроенергії, можуть отримати премію від держави — до 700 гривень готівкою.

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    Щоб отримати ці гроші, необхідно до 1 вересня подати необхідні документи до місцевого управління соцзахисту, передає «Урядовий портал».

    «Заощадивши 100 кубів газу чи 150 кіловат електроенергії, можете розраховувати на премію від уряду. Для її отримання слід до 1 вересня 2018 року подати заяву до місцевого управління соцзахисту, вказавши свій рахунок в банку або поштове відділення», — йдеться у повідомленні.

    Зауважимо, інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або, звернувшись до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення.

    Минулого року премії за зекономлені енергоресурси отримали 1 мільйон 755 тисяч українських родин.

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