У «Миколаївгаз збуті» пояснили, як можна економити на газі цілу зиму новини компаній



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Споживачі газу можуть запастися газом на всю зиму по літній ціні

Вперше споживачі газу мають можливість закупити свій персональний резерв газу на весь опалювальний сезон. Ціна газу для такого запасу зафіксована на літньому рівні - 5 995,53 грн за 1000 куб.м. Акція «Твоя енергонезалежність» стартувала напередодні Дня Незалежності - 23 серпня і триватиме лише місяць.

Максимальний обсяг закупівлі газу при цьому обмежений: 25 тис куб.м на одне домогосподарство. Гарантом збереження запасів газу і стабільної ціни на нього є НАК «Нафтогаз України». Оформити покупку можна за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua, в своєму Центрі обслуговування клієнтів «Миколаївгаз Збуту» або в будь-якому відділенні постачальника по всій Миколаївській області. Адреси відділень Ви можете знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Контакти».

У НАК «Нафтогаз України» відзначають, що акція «Твоя енергонезалежність» дозволить споживачам до 25% скоротити витрати на газ в опалювальний період.

Зараз ціни на газ для населення знаходяться на мінімальному рівні з початку року. Таке сезонне коливання цін є звичайним для ринку газу, коли влітку вони знижуються, а взимку ростуть слідом за збільшенням попиту на паливо.

Запас газу можна придбати по літньою ціною - 5 995,53 грн за 1000 куб.м. У ціні не враховані послуги за доставку газу, які змінюються в залежності від регіону. Вартість послуг із доставки газу, а також залишок передплаченого газу по акції «Твоя енергонезалежність» будуть зазначені в щомісячному рахунку за використаний газ.

«Взяти участь в акції може будь-який побутовий споживач газу, у якого відсутня заборгованість за спожитий природний газ. При зверненні споживачу досить мати при собі паспорт, актуальні показання лічильника газу. А потім, на підставі отриманого рахунку, внести 100% оплату за куплений запас газу у будь яких відділеннях Ощадбанку або Приватбанку Миколаївської області», - розповідає директор ТОВ «Миколаївгаз Збут» Наталія Левченко.

Для того, щоб легше визначиться з необхідним резервом газу на зиму, фахівці «Миколаївгаз Збуту» нададуть своїм клієнтам інформацію про їх обсяги споживання газу в минулі опалювальні періоди або ж клієнти зможуть самостійно розрахувати потрібні йому обсяги на опалювальний період онлайн в Особистому кабінеті за допомогою спеціально створеного калькулятора.

Використовувати газ, куплений в рамках акції «Твоя енергонезалежність», можна буде з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року. З цієї дати НАК «Нафтогаз України» поставляє учасникам акції газ з резервних обсягів за акційною ціною. Розмір економії при цьому буде залежати від поточних цін, і продавець не зможе вплинути на її розмір.

Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач зможе отримати газ на загальних умовах - по ціні ПСО, що діє на той час. Споживачі, які до 1 квітня 2020 роки не використають передплачений газ, можуть скористатись залишком коштів. Також залишок коштів можна використати в випадках, коли ціна ПСО на газ буде нижче, ніж ціна акції.