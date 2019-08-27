У Києві отримання адмінпослуг стане доступнішим для людей з вадами слуху (фото, відео)



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Якщо відвідувач з вадами слуху не має апарату, адміністратор видає спеціальні навушники Фото: пресслужба мера Києва

У ЦНАПі на Дніпровській набережній тестують нову систему

В одному зі столичних ЦНАПів почали втілювати пілотний проект - встановили нову комунікаційну систему для спілкування з людьми, які мають вади слуху. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook та опублікував відео, що демонструє, як працює нова послуга.

«Ми робимо все, аби Київ ставав комфортнішим для його мешканців. Зокрема, це стосується й інклюзивності. Наприклад, тепер більш доступним стане отримання адміністративних послуг для людей з вадами слуху, - зазначив мер. - Система працює наступним чином: якщо людина носить слуховий апарат, то у ЦНАПі вона перемикає його у спеціальний режим. А якщо апарату відвідувач не має, адміністратор видає спеціальні навушники. Голосове повідомлення, яке чутиме людина, оброблятиметься та підлаштовуватиметься під її індивідуальні слухові характеристики. Люди з повною втратою слуху можуть скористатися послугами сурдоперекладача через комп'ютер. Ця послуга теж безкоштовна».

За його словами, нову систему тестують у ЦНАПі, що на Дніпровській набережній, і згодом поступово впроваджуватимуть у всіх центрах з надання адмінпослуг у столиці.

«У Києві мережа ЦНАПів нараховує 14 центрів. Протягом кількох останніх років ми змінили філософію і підхід до роботи ЦНАПів і надалі вдосконалюємо їх роботу. Сьогодні столичні центри надають уже понад 150 видів послуг», - підкреслив мер столиці.