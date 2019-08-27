За час дії «Роттердам+» зарплати украінських шахтарів зросли удвічі, - екс-голова НКРЕКП



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Дмитро Вовк: Додатковий зарплатний фонд в рік: плюс 99 тис. грн на одного працівника, плюс 7,2 млрд грн на всіх працівників

За час дії формули «Роттердам+» більш ніж вдвічі збільшились зарплати шахтарів. Про це написав екс-голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці у Facebook.

Екс-голова НКРЕКП навів офіційні дані Держстату.

«7036 грн середня місячна заробітна плата шахтаря на момент затвердження «Роттердам+» в березні 2016 року. 15289 грн середня місячна заробітна плата шахтаря в червні 2019 року, останньому місяці дії «Роттердам+». Висновок: за період дії прозорої формули та прив’язки до світових цін на енергетичне вугілля, т. з. «Роттердам+», зарплати шахтарів зросли на 8253 грн в місяць, що відповідає зростанню більше ніж 117 відсотків», - написав Вовк.

Таким чином 73 тисячі людей, що працюють в галузі видобування вугілля, почали отримувати вдвічі більшу зарплату завдяки прив’язці до світових цін на вугілля.

«Додатковий зарплатний фонд в рік: плюс 99 тис. грн на одного працівника, плюс 7,2 млрд грн на всіх працівників», - повідомив Вовк.

Нагадаємо, на думку експертів, введення формули «Роттердам +» врятувало вугільну галузь від кризи і забезпечило справедливі ціни в енергетиці. Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявляв, що державні шахти з моменту прийняття формули отримали додатково понад 10 млрд. грн.

Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула «Роттердам+») була затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Відповідно до неї вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули «Роттердам +» припинилась.