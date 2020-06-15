Ціни на продукти харчування суттєво підвищаться, якщо МЕРТ підніме мито на дизпаливо, - Аграрний союз



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Запровадження мита на дизпаливо призведе до зростання цін на продукти харчування

Додаткові витрати аграріїв на дизпаливо можуть зрости до 1,9 млрд грн

Запровадження мита на дизпаливо в інтересах олігархів призведе до збільшення витрат аграріїв та зростання цін на продукти харчування. Про це йдеться в заяві Аграрного союзу України.

«Збільшення вартості дизелю та зрідженого газу призведе до ланцюгової реакції: зростання ціни на продукти харчування, транспорт, собівартість інших товарів широкого вжитку. Аграрії відчують на собі наслідки таких дій першими: у разі ухвалення рішення про введення мита, нам доведеться для збору врожаю купувати дизель за завищеними цінами вже зараз. Що призведе до здорожчання собівартості вирощеної сільгосппродукції», – йдеться у заяві.

За підрахунками експертів Аграрного союзу, додаткові витрати аграріїв на дизпаливо можуть зрости до 1,9 млрд грн.

«Відповідно вартість сільгосппродукції підвищиться, але продавати її за цінами вище світових аграрії не зможуть, тому нестимуть збитки», - наголошується в заяві.

В Аграрному союзу нагадали, що компанії «Укрнафта», «Укргазвидобуток» та «Укртатнафта», прикриваючись псевдопатріотичними гаслами, ініціювали запровадження мита на дизель та зріджений газ, і цього тижня рішення за їхньою заявою має ухвалити Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. На думку авторів заяви, запровадження мита на дизпаливо є олігархічним мародерством.

«У підсумку, на країну чекає інфляція, спричинена лише апетитами олігархів. І це – на додачу до посухи, світової кризи та пандемії Covid-19. Це неприховане олігархічне мародерство!», - вважають в Аграрному союзі.

Нагадаємо, раніше директор НТЦ «Психея» Сергій Сапегін заявив, що підвищення акцизу на зріджений газ і мита на імпортне дизельне паливо вдарить, перш за все, по найменш платоспроможним українцям.

У свою чергу президент Української зернової асоціації Микола Горбачов наголосив, що введення мита на імпортне дизпаливо призведе до зростання цін на нього і негативно відіб'ється на аграріїв, які є ключовим його споживачем.

Підняття акцизів на скраплений газ та введення мита на дизпаливо спричинить підвищення цін на паливо на заправках та тотальне здорожчання, зокрема, продуктів. Про це заявила партнер ЮФ Sayenko Kharenko Анжела Махінова.