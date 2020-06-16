У Мінекономіки розповіли, скільки грошей виплатили безробітним українцям під час карантину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кількість безробітних в Україні за період з 12 березня по 15 червня поточного року зросла на 154,97 тисяч осіб, - Петрашко

Офіційно зареєстрованим безробітним держава за три місяці карантину виплатила 1,2 млрд грн

За три місяці карантину держава виплатила офіційно зареєстрованим безробітним 1,2 млрд грн. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час брифінгу

За словами міністра, загалом у Фонді для виплат допомоги з безробіття наразі 4,3 млрд грн.

«Протягом трьох місяців карантину 106 тис українців змогли працевлаштуватися через Центри зайнятості», - поінформував Петрашко.

За словами міністра, кількість безробітних в Україні за період з 12 березня по 15 червня поточного року зросла на 154,97 тисяч осіб.

«Загальна кількість офіційно зареєстрованих безробітних становить 430,4 тис», - повідомив Петрашко.

Міністр зазначив, що наразі підприємства і компанії активно використовують програму допомоги через часткове безробіття. З цієї програми виділяються кошти тим компаніям, які не скорочують кількість вакансій, відправляють спіробітників у тимчасові оплачувані відпустки.

Петрашко, посилаючись на дані Держстату, уточнив, що станом на 15 червня до Центрів зайнятості надійшло 34 тис. пакетів документів від підприємців і компаній на оформлення допомоги з часткового безробіття, з них 16 тис. - від ФОПів без найманих працівників.

«Позитивне рішення про призначення таких виплат було прийнято по 14 тисяч заявок - виплати отримають більше ніж 125 тис. співробітників. Направлено на виплату допомоги по частковому безробіттю 415,1 млн грн», - сказав міністр.

До відома, українцям, які втратили роботу і перебували на обліку у Центрі зайнятості, можна звертатися до органу соцзахисту населення, щоб отримати субсидію.

Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.

Отже, право на отримання грошової допомоги з безробіття мають особи, які припинили трудові відносини, не навчаються на денній формі, не набули пенсійного віку та мають страховий стаж. Це, зокрема, стосується осіб, яким виповнилося 35 років. Всі інші категорії не мають права на отримання статусу безробітного, відповідно, й не мають права на допомогу з безробіття.