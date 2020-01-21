У Мінсоцполітики пояснили різницю між пільгами та субсидіями на комуналку



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Віталій Музиченко зазначив, що домогосподарство, що має низький дохід – виплачує необхідну суму, а решту за нього сплачує держава

Заступник міністра соціальної політики також вказав на те, що громадянин має право вибирати, хоче він отримувати пільгу чи субсидію

У Міністерстві соціальної політики пояснили різницю між пільгами та субсидіями для оплати комунальних послуг. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

«Система соціальної підтримки при оплаті комунальних послуг правильно поділяється на пільги та субсидії. Монетизація субсидій у нас почалася ще на початку 2019 року і, в принципі, була опрацьована протягом 2019 року. Пільги – це система підтримки, яка базується на визначених категоріях. Тобто, це діти війни, учасники війни, учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, чорнобильці і так далі. Тобто, все, що пов’язано з набуттям статусу. Субсидії – це допомога, яка базується на майновому і матеріальному стані», - розповів Музиченко.

Посадовець зазначив, що домогосподарство, що має низький дохід – виплачує необхідну суму, а решту за нього сплачує держава.

«Власне, з початку цього опалювального періоду, з жовтня, ми приступили вже до другого етапу монетизації загалом всієї системи – монетизації пільг», - сказав Музиченко.

Заступник міністра соціальної політики також вказав на те, що громадянин має право вибирати, хоче він отримувати пільгу чи субсидію. За словами Музиченка, якщо людина подала заяву на отримання субсидії, маючи пільгу, і по певних критеріях не змогла її отримати – їй повернуть пільгу.

«Якщо ми говорим, допустимо, про пільгу «дитина війни», то це 25% знижки. Тобто, 75% рахунку оплачує людина. Якщо вона звернеться за субсидією – з середньою пенсією на рівні 2,5-3 тисячі гривень, то вона буде сплачувати всього-на всього відсотків 20-15, 10-12 від свого доходу», - додав Музиченко.

Нагадаємо, минулого року на пільги та субсидії ЖКГ було витрачено 47,5 млрд грн.