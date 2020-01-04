У Мінсоцполітики дали роз’яснення щодо субсидій розділеному подружжю



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Субсидія може бути призначена незалежно від місця реєстрації

Міністерство соціальної політики України дало роз’яснення щодо призначення житлової субсидії домогосподарствам, у яких чоловік та дружина зареєстровані за різними адресами.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Як зазначили в прес-службі, відповідно до Положення Кабміну № 848, житлова субсидія призначається виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб і розраховується на всіх членів домогосподарства.

У той же час до складу домогосподарства входять особи, що зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами та доходи яких враховуються при призначенні житлової субсидії.

«Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи зі складу домогосподарства у разі, коли адреса їхнього зареєстрованого (фактичного) місця проживання відмінна від адреси домогосподарства. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються», – йдеться в повідомленні.

Таким чином, субсидія призначається і під час призначення житлової субсидії враховуються доходи подружжя незалежно від їхнього місця реєстрації, крім осіб які проживають в селі чи селищі яким виповнилося 60 років, розповіли у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики роз’яснили, чи призначать субсидію боржникам за комуналку.