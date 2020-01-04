  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    У Мінсоцполітики дали роз’яснення щодо субсидій розділеному подружжю

    • Розсилка
    У Мінсоцполітики дали роз’яснення щодо субсидій розділеному подружжю

    Субсидія може бути призначена незалежно від місця реєстрації

    Міністерство соціальної політики України дало роз’яснення щодо призначення житлової субсидії домогосподарствам, у яких чоловік та дружина зареєстровані за різними адресами.

    Про це повідомляє прес-служба міністерства.

    Як зазначили в прес-службі, відповідно до Положення Кабміну № 848, житлова субсидія призначається виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб і розраховується на всіх членів домогосподарства.

    У той же час до складу домогосподарства входять особи, що зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами та доходи яких враховуються при призначенні житлової субсидії.

    «Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи зі складу домогосподарства у разі, коли адреса їхнього зареєстрованого (фактичного) місця проживання відмінна від адреси домогосподарства. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються», – йдеться в повідомленні.

    Таким чином, субсидія призначається і під час призначення житлової субсидії враховуються доходи подружжя незалежно від їхнього місця реєстрації, крім осіб які проживають в селі чи селищі яким виповнилося 60 років, розповіли у Мінсоцполітики.

    Читайте також: Громадянко, поверніть субсидію! Соціальний землетрус в Україні.

    Нагадаємо, у Мінсоцполітики роз’яснили, чи призначать субсидію боржникам за комуналку.

    субсидія Міністерство соціальної політики чоловік дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ