У Мінсоцполітики роз'яснили, чи призначать субсидію боржникам за комуналку



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Субсидія у випадку наявної заборгованості з оплати ЖКП призначається з початку опалювального сезону за умови підтвердження сплати боргу

У відомстві розказали, хто вирішує, чи надавати субсидії тим, хто заборгував за ЖКП

Міністерство соціальної політики України дало роз'яснення щодо умов надання житлових субсидій при наявності заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг.

«Житлова субсидія не призначається в разі отримання структурним підрозділом з питань соціального захисту населення від підприємств – надавачів послуг інформації про наявність простроченої понад місяць заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії», - повідомляє пресслужба міністерства у Facebook із посиланням на Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету міністрів України №848.

Також у відомстві зазначили, що житлова субсидія у випадку наявної заборгованості з оплати ЖКП призначається з початку опалювального сезону за умови документального підтвердження сплати боргу або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку.

Водночас, згідно з повідомленням, Положенням передбачено, що за наявності заборгованості житлову субсидію може бути призначено на підставі рішення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (в разі її утворення) ради або комісії, яка ними утворюється (далі – Комісія) з урахуванням конкретних обставин, що склалися.

«Рішення про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії в таких випадках приймається Комісією. Облік заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг належить до повноважень організацій–надавачів житлово-комунальних послуг», - підсумували в Мінсоцполітики.

Як повідомлялось, раніше у відомстві заявили, що з 1 січня 2020 року пільговики можуть в будь-який час подати заяву про перехід з безготівковою на готівкову форму виплат субсидій на житлово-комунальні послуги.