У нинішній редакції пенсійна реформа не вирішує проблеми зі знеціненням накопичень, – економіст

Андрій Забловський вважає неприйнятним збільшення навантаження на фонд оплати праці при впровадженні пенсійної реформи

Запропоновані варіанти запровадження накопичувального пенсійного забезпечення не гарантують збереження внесків українців та не запобігають їх знеціненню. Про це заявив керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Андрій Забловський.

За словами експерта, впровадження накопичувального рівня пенсійної реформи необхідно, але запропоновані нині владою варіанти містять значні недоліки. Зокрема, не вирішують проблеми зі знеціненням пенсійних заощаджень українців.

«Пенсійна реформа в тому вигляді, як вона пропонується, дає часткове вирішення цієї проблеми, на жаль… Очевидно, що ми найближчим часом вже не зможемо повноцінно розраховувати на державну пенсію як таку. Це може бути тільки частка. І тут люди все більше будуть покладатися на власні заощадження, інвестиції, умовно кажучи, в старість або в безпеку», – сказав Забловський.

В таких умовах на перше місце виходить питання запобігання шахрайським діям з пенсійними внесками з боку приватних фінансових посередників та захист пенсійних заощаджень громадян від інфляції та девальвації. Ці питання в запропонованих парламенту законопроектах щодо реформи пенсійної системи не вирішені.

Він також вважає неприйнятним збільшення навантаження на фонд оплати праці при впровадженні пенсійної реформи.

«Тільки за рахунок збільшення на когось навантаження, на бізнес, чи комусь залазити в кишеню, в когось забирати, комусь давати, – це неправильний підхід», – наголосив Забловський.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законпроєкти щодо пенсійної реформи – депутатський «Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» (реєстр. №2683) та урядовий «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи» (реєстр.№4408), кожен з яких передбачає додаткові витрати для бізнесу.

Народний депутат Вікторія Гриб вважає, що пропоновані варіанти введення другого рівня пенсійної реформи можуть привести до втрати українцями своїх пенсійних накопичень, оскільки не передбачені механізми захисту вкладів від інфляції та девальвації. У підсумку, на її думку, пенсійні вклади може спіткати та ж доля, що і вклади в Ощадбанку СРСР.