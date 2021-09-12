У Пенсійному фонді розповіли, чи зарахується період навчання у трудовий стаж

До стажу зараховується навчання за денною формою лише до 1 січня 2004 року

Оцифрований період навчання підтверджуватиме відсутність статусу застрахованої особи

До стажу зараховується навчання за денною формою лише до 1 січня 2004 року. Такі періоди підтверджуються дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками, що видані на підставі архівних даних. Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.

Вказується, що після 1 січня 2004 року періоди навчання до страхового стажу зараховуються лише за умови добровільної сплати єдиного соціального внеску.

Отже, якщо особа навчалась після вказаної дати і має намір докупити страховий стаж за минулі періоди, вона може надати органам ПФУ документи, які підтверджують періоди навчання за денною формою для оцифрування.

Оцифрований період навчання підтверджуватиме відсутність статусу застрахованої особи, що дасть змогу особі докупити страховий стаж за минулі періоди.