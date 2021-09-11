Нацбанк заборонив роботу низці ломбардів (список)

Рішення про анулювання ліцензій може змінитися після надання усієї звітності по роботі заборонених ломбардів

За рішенням регулятора 11 ломбардів та три фінансові компанії тимчасово втратили всі ліцензії

Національний банк України (НБУ) призупинив ліцензії низці ломбардів та трьох фінансових компаній. Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 вересня.

Причиною рішення є неподання фінустановами звіту незалежного аудитора за 2020 рік, повідомляє НБУ.

Кому анулювали ліцензії

Трьом фінансовим компаніям тимчасово зупинені всі ліцензії на надання фінансових послуг: ТОВ «Вернум Кепітал», ТОВ «Вольтер Капітал» і ТОВ «Фінансова компанія «Девіант»».

Також 11 ломбардам тимчасово зупинено ліцензії на надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту. Мова йде про:

ПТ «Ломбард П П Златофінресурс І К»;

ПТ «Ломбард Павленко і Компанія»;

ПТ «Ломбард Оскар» (ПП «Хімчистка «Оскар»», ПП Швидке харчування «Обжора»»);

ПТ «Ломбард «Віста» ТОВ «АЙ-ТІ 911» і Компанія»;

ПО Хруща та компанії «Ломбард АВК»;

ПТ «Ломбард «Алатир» ТОВ «Трісель» і компанія»;

ПТ «Ломбард «Добробут» ПП «Агентство нерухомості «Добробут» і компанія»;

ПТ «Ломбард «Кредитор2 ТОВ «Ювелір-інвест» і компанія»;

ПО «Ваш Ломбард2 Лукачек і компанія»;

ПТ «Ломбард «Каса.Юаза участю ТОВ «Кесеф-Фінанс», ТОВ «Загав-Фінанс»;

ПТ «Ломбард Коін «Ворлд Коін і Компанія».

Рішення про застосування заходів впливу набирають чинності з 13 вересня 2021 року. Із зазначеної дати та до ухвалення Національним банком рішення про поновлення дії ліцензій зазначені компанії втрачають право укладати договори (продовжувати термін діючих договорів) про надання фінансових послуг із клієнтами. Водночас зупинення ліцензій не звільняє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за раніше укладеними договорами.

Компаніям, до яких застосовано заходи впливу, необхідно усунути порушення та подати Національному банку звіт незалежного аудитора за 2020 рік до 11 жовтня 2021 року. Також вони повинні подати регулятору звіт про усунення порушень та документи, які це підтверджують.

Водночас Національний банк відновив ліцензії на надання фінансових послуг ТОВ «Фінансова компанія «Спейр»», оскільки вона усунула порушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про справжній бум ломбардів в Україні. Коефіцієнт покриття ломбардних кредитів заставами виріс до рекордних за останні роки 133%. За підсумками першого кварталу показник покриття становив 114%.

До слова, у квітні Верховна Рада схвалила у першому читанні новий законопроєкт про фінансові послуги та фінансові компанії на небанківському ринку. За схвалення відповідного законопроєкту №5065 за основу проголосували 247 парламентарів.

Закон врегульовує діяльність фінансових компаній і ломбардів та встановлює єдині підходи до регулювання й нагляду на всіх ринках фінпослуг і захисту прав споживачів.