Календар перерахунку пенсій: як зростуть виплати до кінця року

Найближчий перерахунок пенсій відбудеться 1 липня

Пенсійний фонд України оприлюднив календар перерахунків пенсій у 2021 році. Зокрема, 1 липня 2021 року зросте мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму, повідомляється на сайті фонду.

Крім цього, з 1 липня 2021 року зростуть розміри надбавок, доплат, підвищень, мінімальних пенсійних виплат.

Також передбачається, що з 1 липня 2021 року одержувачам пенсій, призначених по 31 грудня 2020 року згідно з законом № 1058, які не перераховувалися у 2021 році у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму/мінімальної заробітної плати, не індексувалися на коефіцієнт 1,11, встановлюється доплата 100 грн.

Крім цього, відповідно до календаря, з 1 жовтня 2021 року встановлюються виплати до 400 гривень особам, яким виповнилося від 75 до 80 років. Мінімальний розмір пенсійної виплати становитиме 2500 грн.

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З 1 грудня 2021 року у зв’язку з черговим зростанням прожиткового мінімуму, зросте мінімальна пенсія за віком і доплата за понаднормовий стаж. Зростуть і розміри надбавок, доплат, підвищень, мінімальних пенсійних виплат.

Також 1 грудня 2021 року зросте мінімальна заробітна плата з 6 тис грн до 6,5 тис грн – у зв’язку з цим зросте і розмір мінімальної пенсії 65-річним особам.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні через зміну прожиткового мінімуму для непрацездатних будуть перераховані пенсії. Це відбудеться автоматично, без необхідності відвідувати Пенсійний фонд.

Зазначимо, народні депутати знову взялися за пенсійний вік українців. На цей раз його хочуть понижувати для матерів, які народили і виховали дитину до шестирічного віку. А щоб від такого пониження не постраждав бюджет Пенсійного фонду, одночасно пропонують підвищувати пенсійний вік для всіх громадян, починаючи з 2023 року.