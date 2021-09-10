Міносвіти назвало кількість вакцинованих учителів в Україні

Найгірші показники у Волинській та Запорізькій областях: там препарат отримали близько 20% вчителів

Найкраща ситуація із вакцинацією вчителів у Київській області

Станом на 10 вересня лише 35% працівників закладів загальної та середньої освіти повністю вакциновані. Про це розповів начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки Юрій Кононенко.

«Ми не рахуємо вакциновані школи, ми рахуємо кількість працівників закладів освіти, які вакциновані. Так от повністю двома дозами або однією дозою, якщо ця вакцина передбачає вакцинування лише однією дозою, вакциновано 35% працівників закладів загальної та середньої освіти. А однією дозою, але потрібно ще другою вакцинуватися – 62%», – розповів він «Суспільному».

Він відзначив, що найкраща ситуація із вакцинацією вчителів у Київській області: тут обидва щеплення зробили 56% освітян. Найгірші показники у Волинській та Запорізькій областях: там препарат отримали близько 20% вчителів.

«Якщо і є школи де 80% вакциновано, то їх буквально одиниці. Поки що ми намагаємось пропагувати активно, пояснювати що це надзвичайно важливо, що вчителі перебувають в групі ризику і треба вакцинуватися. Але, мабуть, ще дуже мало закладів досягли ось цієї позначки 80%», – відзначив Кононенко.

При цьому, за його словами, всі вчителі продовжуватимуть працювати незалежно від того чи вакциновані вони, а заклад освіти працюватиме, тільки буде використовуватись дистанційна форма навчання. У МОН також повідомили, що наразі виділені гроші на придбання техніки для вчителів на випадок, якщо їм доведеться працювати дистанційно.

«Вперше в цьому році, в державному бюджеті також виділено 980 млн гривень, на які буде закуплено 60 тисяч ноутбуків для вчителів, які вони можуть використовувати в тому числі тоді, коли буде такий режим роботи. До кінця року закупляться ноутбуки, процес вже пішов», – повідомив Кононенко.

При цьому рішення про роботу закладів освіти в окремих областях ухвалюватимуть місцеві органи управління.

Нагадаємо, вчора Україна встановила новий рекорд щеплень.

До слова, учителів Київщини вакцинуватимуть прямо в школах.

Тим часом більшість шкіл Івано-Франківщини з понеділка повернуться до дистанційного навчання.

Також МОЗ назвав головну умову для переходу шкіл на дистанційне навчання.

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