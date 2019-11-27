  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    У РНБО створять спецгрупу для моніторингу ситуації та загроз в енергетиці через імпорт із Росії, - депутат

    • Розсилка
    Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України звернулась до президента, прем&rsquo;єра, секретаря РНБО та голови НКРЕКП з закликом зупинити імпорт електроенергії з РФ - У РНБО створять спецгрупу для моніторингу ситуації та загроз в енергетиці через імпорт із Росії, - депутат
    Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України звернулась до президента, прем’єра, секретаря РНБО та голови НКРЕКП з закликом зупинити імпорт електроенергії з РФ

    Кучеренко написав, що на зустрічі з секретарем РНБО Олексієм Даніловим обговорював реальні загрози енергетичній безпеці України

    У РНБО буде створено фахову професійну групу для моніторингу ситуації та загроз в енергетиці, що виникли через імпорт електроенергії з Росії.

    Про це повідомив народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

    «На зустрічі з секретарем РНБО Олексієм Даніловим обговорили ситуацію на енергоринках та реальні загрози енергетичній безпеці України - газ, електроенергія, ТКЕ. Не оминули увагою і питну воду, і житловий фонд. Як я зрозумів - найближчим часом планується створення фахових професійних груп на напрямках для моніторингу та аналізу ситуації. Вакуум, що утворився, треба негайно заповнювати», - написав Кучеренко.

    Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України звернулась до президента, прем’єра, секретаря РНБО та голови НКРЕКП з закликом зупинити імпорт електроенергії з РФ, наголосивши, що збереження нинішніх обсягів імпорту загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств та більшості атомних блоків. З таким же закликом до представників влади звернувся голова незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко, який попередив, що необмежений імпорт струму з Росії та Білорусі нищить вітчизняну теплову генерацію та вугледобувну галузь.

    11 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив - він не знав, що ухвалені з ініціативи Геруса зміни до закону про ядерну енергетику дали можливість відновити комерційний імпорт електроенергії з РФ. Президент зауважив, що необхідно розібратися з імпортом струму з Росії.

    енергетика НКРЕКП газ РНБО депутат імпорт електроенергія Володимир Зеленський Facebook президент безпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ