Українські атомники закликають президента та прем’єрміністра загальмувати відставку очільника Енергоатома



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Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський пройшов всі можливі щаблі на атомній електростанції – від обхідника котельно-допоміжного обладнання до генерального директора - УкрЯТ

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель ініціював термінову відставку президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського -

Громадська організація «Українське ядерне товариство» (УкрЯТ) закликає президента України Володимира Зеленського та прем’єрміністра України Олексія Гончарука загальмувати відставку президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського.

Про це йдеться у відкритому листі УкрЯТ, направленому 27 листопада президенту України та голові Кабінету міністрів за підписами почесного президента УкрЯТ, заслуженого енергетика України Володимира Броннікова та голови координаційної ради Спілки ветеранів атомної енергетики і промисловості України Максима Кременя.

У своєму зверненні найбільша громадська організація в енергетиці України, що входить до Європейського ядерного товариства, закликає керівництво держави негайно втрутитись в ситуацію, яка склалася навколо стратегічної для України ядерно-енергетичної галузі.

«Як стало відомо, міністр енергетики та захисту довкілля ініціював термінову відставку президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського. Людини, яка є справжнім професіоналом, пройшла всі можливі щаблі на атомній електростанції – від обхідника котельно-допоміжного обладнання до генерального директора. Фахівця, який тричі очолював ДП «НАЕК «Енергоатом» та був заступником міністра енергетики з питань ядерної галузі та відновлювальної енергетики. Має високий авторитет та довіру всіх можливих світових інституцій у ядерній галузі та виступав із доповіддю з питань забезпечення національної безпеки на засіданні Атлантичної ради. Фахівець зі світовим ім’ям, якому міністр Оржель забороняє відрядження до США та Європи», - зазначається у листі.

Автори листа звертають увагу на те, що з початку військової агресії Росії атомна енергетика стала гарантом енергетичної безпеки України.

«За рекордно стислі терміни ціною величезних зусиль атомників та безпосередньо президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Юрія Олександровича Недашковського було реалізовано низку спільних з Європою та США проектів, які дали можливість знищити історичну залежність української атомної галузі від російської. Атомники змусили державу з імперськими амбіціями, яка звикла диктувати умови шантажем та підкупом, стати пересічним гравцем на ринку, прозоро конкурувати за нього, а не як зазвичай диктувати свої умови через політичні важелі», - нагадують в УкрЯТ.

Проте, - наголошують підписанти звернення, - останні заяви міністра енергетики та захисту довкілля ставлять хрест не лише на майбутньому розвитку, але й на сьогоденній безпечній та надійній роботі атомної галузі, яка забезпечує понад 50% виробництва найдешевшої у світі електроенергії для України.

«11 блоків-мільйонників вже півроку працюють вдвічі дешевше, ніж платить населення за соціальним – найдешевшим тарифом на електроенергію! При цьому, українські атомники встигають виконувати всі міжнародні вимоги, забезпечувати фізичний захист АЕС у військових умовах, модернізувати АЕС у відповідності із найсучаснішими технологіями, продовжувати ресурс атомних блоків, в яких сплив термін експлуатації, на 10, а подекуди на 20 років. Програма Юрія Недашковського «9 блоків за 6 років» майже реалізована. Хіба це не критерії ефективної роботи державного підприємства для міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля?», - запитують члени УкрЯТ.

Вони також нагадали, що НАЕК «Енергоатом» щороку посідає перші місяця серед підприємств України за індексом прозорості, входить у ТОП-5 найбільших зелених енергопідприємств світу, успішно проходить всі місії Всесвітньої асоціації операторів АЕС та МАГАТЕ (Агентство з ядерної енергетики, входить до загальної системи міжнародних організацій ООН), у тому числі з перевірки ефективності аналізу досвіду забезпечення експлуатаційної безпеки PROSPER.

«Україна з блоками радянського дизайну першою у світі прийняла місію з фахівців, які працюють на енергоблоках західного дизайну та успішно пройшла перевірку. Росія від такої перевірки відмовилася», - йдеться в зверненні.

Автори звернення висловили обурення діями міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, який гальмує всі проекти розвитку та підтримки нормального функціонування атомної галузі України.

«Нещодавні заяви міністра за обмеження виробництва вітчизняної атомної електроенергії на користь імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, та водночас проти експорту української атомної електроенергії у Польщу демонструють його бажання стрімко змінити курс від енергонезалежності України до залежності від РФ, від розвитку атомної енергетики до її знищення. Постійне нарощення імпорту електроенергії з РФ з паралельним диспетчерським обмеженням видачі повної потужності енергоблоків українських АЕС, які відпускають електроенергію за спецобов’язками втричі дешевше від вказаного російсько-білоруського імпорту ставлять під сумнів професіоналізм та компетенцію діючого міністра Олексія Оржеля», - наголошується у відкритому листі до очільників держави.

Автори звернення попереджають, що все це становить небезпеку не лише для стабільної роботи енергосистеми України, але й до стабільного забезпечення населення України доступною атомною електроенергією.