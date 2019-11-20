Цього року Україна продала Росії товарів на $2,4 млрд



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Імпорт товарів з РФ протягом дев'яти місяців становив 5 млрд 416 млн доларів

У січні-вересні 2019 року Україна експортувала до Росії товарів на 2 млрд 453 млн доларів. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Імпорт товарів з РФ протягом звітного періоду становив 5 млрд 416 млн доларів. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України-РФ становило 2 млрд 963 млн дол.

Конкретної структури закупівель з РФ Держстатистики не вказує.

Нагадаємо, у травні 2018 року Україна оприлюднила оновлені списки компаній, на які поширюються антиросійські економічні санкції. Так, під обмежувальні заходи РНБО потрапили 1748 фізичних і 756 юридичних осіб.

Мета санкцій - заборонити бізнесу з російським корінням працювати в Україні, проте іноді вони стосуються і тих компаній, які працюють за межами нашої країни, але допомагають українським виробникам поставляти свій товар на російську територію.

До слова, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте, з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу.

Імпорт із РФ після чотирирічної перерви став можливим унаслідок внесення правки в ухвалений 18 вересня закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії». Ініціатором правки був голова комітету Ради з енергетики Андрій Герус.