«Укрзалізниця» скасувала скандальний тендер на закупівлю російського вугілля



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Філія «Укрзалізниці» за результатами тендерів хотіла укласти п’ять угод щодо поставки російського вугілля на 12,49 мільйона гривень

Найближчим часом інформація про скасування тендеру буде внесена на веб-портал державних закупівель ProZorro

«Укрзалізниця» скасувала тендер на закупівлю через компанію-посередника 2,9 тисяч тонн російського вугілля.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Тендер скасований. Буде проведено службове розслідування, щодо підготовки тендерної процедури. Я вдячний представникам ЗМІ за привернення уваги до цієї закупівлі», — наголосив очільник правління Євген Кравцов.

Повідомляється, що наразі жодних договорів на постачання не укладено.

Найближчим часом інформація про скасування тендеру буде внесена на веб-портал державних закупівель ProZorro.

Нагадаємо, 25 листопада філія «Укрзалізниці» за результатами тендерів хотіла укласти п’ять угод щодо поставки вугілля на 12,49 мільйона гривень, із компанією «Раксел», яка через ще одну угорську компанію планувала поставляти вугілля з РФ.

До слова, Інтерсіті не пустила акредитованих журналістів на тендер.