У розпал відпусток в Україні ростуть ціни на оренду житла

За тиждень помешкань стали бронювати на 13% більше, а від початку літа – на 22%

Однокімнатні варіанти подорожчали на 2,7%

Незважаючи на те, що у розпалі сезон літніх відпусток, в Україні зберігається висока активність на ринку нерухомості. Про це свідчать дані огляду ринку нерухомості Центру економічної стратегії.

Ціни на оренду квартир в Києві впродовж останнього тижня зросли (+4%). Однокімнатні варіанти подорожчали на 2,7%, двокімнатні – на 7%, трикімнатні – на 2,3%.

Що стосується короткострокового бронювання житла, то українці бронюють більше помешкань для відпочинку. За тиждень помешкань стали бронювати на 13% більше, а від початку літа – на 22%.

У січні найдорожчу однокімнатну квартиру у Києві здавали за 62 400 грн в місяць. Житло розташоване у престижному Печерському районі.

Як раніше повідомлялося, із 1 липня українці мають сплатити податок на нерухомість, який становитиме 4 723 грн. Згідно з роз'ясненням Державної податкової служби, повідомлення-рішення про сплату податку на нерухомість з платіжними реквізитами українці мали отримати до 1 липня.

Зазначається, що у 2021 році податок на нерухомість становитиме 4 723 грн, виходячи з встановленого на 1 січня 2020 року розміру мінімальної заробітної плати. Рахунок при цьому буде виставлено за минулий рік.