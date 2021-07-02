  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    У розпал відпусток в Україні ростуть ціни на оренду житла

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За тиждень помешкань стали бронювати на 13% більше, а від початку літа &ndash; на 22% - У розпал відпусток в Україні ростуть ціни на оренду житла
    За тиждень помешкань стали бронювати на 13% більше, а від початку літа – на 22%
    Фото: з відкритих джерел

    Однокімнатні варіанти подорожчали на 2,7%

    Незважаючи на те, що у розпалі сезон літніх відпусток, в Україні зберігається висока активність на ринку нерухомості. Про це свідчать дані огляду ринку нерухомості Центру економічної стратегії.

    Ціни на оренду квартир в Києві впродовж останнього тижня зросли (+4%). Однокімнатні варіанти подорожчали на 2,7%, двокімнатні – на 7%, трикімнатні – на 2,3%.

    Що стосується короткострокового бронювання житла, то українці бронюють більше помешкань для відпочинку. За тиждень помешкань стали бронювати на 13% більше, а від початку літа – на 22%.

    У січні найдорожчу однокімнатну квартиру у Києві здавали за 62 400 грн в місяць. Житло розташоване у престижному Печерському районі.

    Як раніше повідомлялося, із 1 липня українці мають сплатити податок на нерухомість, який становитиме 4 723 грн. Згідно з роз'ясненням Державної податкової служби, повідомлення-рішення про сплату податку на нерухомість з платіжними реквізитами українці мали отримати до 1 липня.

    Зазначається, що у 2021 році податок на нерухомість становитиме 4 723 грн, виходячи з встановленого на 1 січня 2020 року розміру мінімальної заробітної плати. Рахунок при цьому буде виставлено за минулий рік.

    Читайте також: «Холодний сезон». Що відбувається на ринку оренди квартир у Києві
    Теги: нерухомість ціни українці житло
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У розпал відпусток в Україні ростуть ціни на оренду житла