Українські фермери знищують черешню. Що відомо

Фермери бідкаються, що черешню не купують навіть на переробку

Українським фермерам доводиться знищувати врожай черешні. До таких варварських методів доводиться вдаватися через відсутність попиту на ягоди. Про це повідомив голова Запорізької обласної організації Аграрного союзу України Анатолій Тиховод у Facebook.

За словами Тиховода, черешню не купують навіть на переробку.

«Корисна ягода черешня нікому не потрібна. Ніхто навіть не торгується. Справа не в ціні навіть, просто ніхто не купує, ринки перенасичені, купівельна спроможність громадян України дуже низька, переробка працює на концентратах», – йдеться в повідомленні.

При цьому Тиховод вказав, що фермерам доводиться позбавляти від непотрібного врожаю.

«Що робити фермерам? Дерева треба звільняти від врожаю, щоб наступного року розраховувати на врожай, який теж може виявитися нікому не потрібен», – обурився чоловік.

Раніше повідомляли, що через вологу погоду цього року черешні в Україні буде обмаль і вона буде недешевою. Так, у Мелітополі дощі зіпсували високий урожай черешні, який пророкували аграрії.

Цікаво, що у межах фестивалю «Черешнево 2021» у Мелітополі зробили найбільшу в Україні картину із солодкої ягоди, яка вважається символом міста.

До слова, аграрії розповіли, яким буде сезон кавунів. Також експерти спрогнозували, що урожай груші в Україні цього року буде рекордно низьким.

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