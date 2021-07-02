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    Вакцинація дітей. Щеплюватимуть не всіх

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    Швидше за все, вакцинацію дітей проводитимуть влітку - Вакцинація дітей. Щеплюватимуть не всіх
    Швидше за все, вакцинацію дітей проводитимуть влітку
    Фото: з відкрих джерел

    Кузін: «Ми будемо пропонувати вакцинувати дітей, які мають важкі супутні захворювання»

    В Україні від коронавірусу можуть розпочати щеплювати дітей. Але вакцинація діятиме не для всіх, а лише для тих, у кого є високі ризики ускладнень від Covid. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

    «Ми будемо пропонувати вакцинувати дітей тільки тих, які мають супутні захворювання або високі ризики пов'язані з Covid... Швидше за все, що влітку. І це буде стосуватися не 100% дітей, а тільки тієї когорти, яка має важкі супутні захворювання або високі ризики ускладнень від Covid», - зазначив він.

    Як раніше повідомлялося, Україна найближчим часом має отримати від США два мільйони доз вакцини від Covid-19 виробництва компанії Moderna. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що поставка має відбутися в рамках механізму Covax. Надходження вакцин Ляшко очікує вже в липні.

    Нагадаємо, сім країн Євросоюзу схвалили індійську вакцину Covishield для мандрівників, які прибувають у ЄС. Зазначається, що мандрівники, які отримали дози Covishield, тепер матимуть право на поїздку в Австрію, Німеччину, Словенію, Грецію, Ірландію та Іспанію. Окремо Естонія підтвердила, що визнає всі вакцини, дозволені Індією.

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    Теги: ЄС міністр лікар українці щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    Вакцинація дітей. Щеплюватимуть не всіх