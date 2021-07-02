Міністр зізнався, що в Україні існував тіньовий ринок землі

«В Україні існував тіньовий ринок землі, де юридичні особи вільно купували, продавали землі в обсязі тисячі гектарів», – заявив міністр

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що в Україні існував тіньовий ринок землі. За його словами, в останній день запуску ринку землі проходили ще десятки угод між юрособами з купівлі-продажу землі. Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

«В Україні існував тіньовий ринок землі, де юридичні особи вільно купували, продавали землі в обсязі тисячі гектарів. Юридичні особи акумулювали тисячі гектарів», – заявив міністр.

Він підкреслив, що операції уважно відслідковували через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Державний земельний кадастр.

«В останній день запуску ринку землі проходили ще десятки угод між юрособами, які проводили операції купівлі-продажу. Тим самим ми засвідчуємо, що в Україні фактично існував ринок, який був абсолютно нерегульований», – сказав глава Мінагрополітики.

Також Лещенко прогнозує, що середня ціна землі по країні після відкриття ринку складе близько 2 тисяч доларів за гектар. Потім вона може вирости в кілька разів.

Як відомо, закон про ринок земель сільськогосподарського призначення, прийнятий Раадою в минулому році, набрав чинності з 1 липня 2021 року. З цього дня українці зможуть купувати і продавати землю.

І вже о першій половині дня 1 липня у реєстрі було зареєстровано 33 нових угоди відносно землі сільськогосподарського призначення.

Реформу впроваджуватимуть двома етапами.

Перший етап передбачає, що з 1 липня цього року і до 1 січня 2024 року продати землю можна лише фізичній особі. Тобто зараз купити землю зможе дрібний, виключно український фермер. Є обмеження щодо обсягів: в одні руки – не більше 100 га.

А другий етап розпочнеться із 1 січня 2024 року. Ось тут до ринку землі вже приєднаються юридичні особи, тобто агрокомпанії. Збільшується максимальний розмір земель, які можна купити, – 10 тис. га.

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