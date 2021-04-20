У селищі поблизу Донецького аеропорту відновили електропостачання

Через бойові дії у людей 6 років не було електрики

Повітряна лінія і трансформаторна підстанція, що живлять селище Опитне, були повністю зруйновані внаслідок бойових дій в Донецькому аеропорті 6 років тому. Надалі через регулярні бойові дії відновити лінію електропередач було неможливо до сих пір.

«Відновлення енергопостачання в прифронтовій зоні – дуже складний процес. Вимагає багатьох узгоджень і координації дій з СЦКК, ГСЧС, Донецької ОДА та місцевою адміністрацією. Ми почали роботи в Опитному, як тільки отримали необхідні дозволи і були впевнені в безпеці наших співробітників. Зараз у всіх жителів Опитного є світло», – розповів генеральний директор ДТЕК Донецькі електромережі Олексій Дегтярьов.

В процесі робіт була замінена трансформаторна підстанція, прокладена нова лінія, виконана розводка розподільної мережі до будинків жителів. Енергетики працювали два тижні без вихідних, щоб якомога швидше завершити роботи.

Відновлення електрики стало можливим завдяки спільним зусиллям ДТЕК Донецькі електромережі, Донецької ОДА, місцевих адміністрацій і депутатів. Для цього була замінена трансформаторна підстанція, в тому числі встановлено новий трансформатор, змонтовано і проведення в будинки жителів понад 3 км ізольованого проводу, прокладена нова лінія. У компанії повідомляють, що енергетики працювали два тижні без вихідних, щоб якомога швидше завершити роботи.

Всього в 2020 році ДТЕК Донецькі електромережі повернув світло жителям 42 прифронтових населених пунктів, відновив роботу двох високовольтних ліній, 14 ліній середньої-низької напруги і 126 трансформаторних підстанцій, пошкоджених в результаті обстрілів. Всього з початку бойових дій на Донбасі компанія відновлювала електропостачання на підстанціях і лініях електропередач понад 16 тис разів.