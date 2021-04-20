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    Президент ПАРЄ злякався українського прапора із слідами російських куль (відео)

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    Гончаренко демонстрував прапор України, прострелений кулями російських окупантів - Президент ПАРЄ злякався українського прапора із слідами російських куль (відео)
    Гончаренко демонстрував прапор України, прострелений кулями російських окупантів
    Скріншот фото: відео Олексія Гончаренка

    Президент ПАРЄ пригрозив покарати Гончаренка через український прапор

    Президент ПАРЄ Хендрік Демс пригрозив дисциплінарними санкціями за те, що під час сесії показали прострілений прапор України з фронту на Донбасі. Про це повідомив народний депутат від фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко в мережі Facebook. Саме він і продемонстрував український стяг.

    Під час сесії ПАРЄ 20 квітня йшло обговорення стратегічних пріоритетів Асамблеї. Гончаренко вирішив нагадати про те, що в проєкті доповіді немає ані слова про територіальну цілісність та суверенність держав-членів Ради Європи, про мирне вирішення конфліктів у Європі.

    «Я показав прапор України з дірками від російських куль. Прапор бійця, який воював на Донбасі. І після цього президент ПАРЄ Хендрік Демс зупинив мій виступ і пригрозив дисциплінарними санкціями! Пані Меркель під час свого виступу сьогодні нагадувала, що ПАРЄ – це «совість Європи». За скільки ж російських срібників продали цю совість?», – написав Гончаренко.

    Нагадаємо, українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи вирушила на сесію до Страсбурга. Весняна сесія триватиме до 22 квітня. У зв'язку із карантинними обмеженнями делегати працюватимуть у гібридному режимі.

    Заступник голови російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, голова комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький заявляв, що Росія може покинути ПАРЄ.

    Зазначимо, шо в 2019 ПАРЄ ухвалила рішення повернути право голосу російській делегації, яка була відсторонена від засідань через агресію проти України, незважаючи на те що кремлівський режим так і не прибрав свої війська з Криму і ОРДЛО.

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    Теги: Донбас Європейська солідарність депутат війна Олексій Гончаренко прапор ПАРЄ Україна
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