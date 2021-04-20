Президент ПАРЄ злякався українського прапора із слідами російських куль (відео)
Президент ПАРЄ пригрозив покарати Гончаренка через український прапор
Президент ПАРЄ Хендрік Демс пригрозив дисциплінарними санкціями за те, що під час сесії показали прострілений прапор України з фронту на Донбасі. Про це повідомив народний депутат від фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко в мережі Facebook. Саме він і продемонстрував український стяг.
Під час сесії ПАРЄ 20 квітня йшло обговорення стратегічних пріоритетів Асамблеї. Гончаренко вирішив нагадати про те, що в проєкті доповіді немає ані слова про територіальну цілісність та суверенність держав-членів Ради Європи, про мирне вирішення конфліктів у Європі.
«Я показав прапор України з дірками від російських куль. Прапор бійця, який воював на Донбасі. І після цього президент ПАРЄ Хендрік Демс зупинив мій виступ і пригрозив дисциплінарними санкціями! Пані Меркель під час свого виступу сьогодні нагадувала, що ПАРЄ – це «совість Європи». За скільки ж російських срібників продали цю совість?», – написав Гончаренко.
Нагадаємо, українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи вирушила на сесію до Страсбурга. Весняна сесія триватиме до 22 квітня. У зв'язку із карантинними обмеженнями делегати працюватимуть у гібридному режимі.
Заступник голови російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, голова комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький заявляв, що Росія може покинути ПАРЄ.
Зазначимо, шо в 2019 ПАРЄ ухвалила рішення повернути право голосу російській делегації, яка була відсторонена від засідань через агресію проти України, незважаючи на те що кремлівський режим так і не прибрав свої війська з Криму і ОРДЛО.