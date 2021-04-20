Бойовики мінують Майорське і Зайцеве російськими боєприпасами (фото)

Мінування терористи роблять дистанційно

Окупаційні війська на сході України проводять мінування населених пунктів російськими боєприпасами.

Мінування є грубим порушенням Мінських домовленостей, повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.

«Окупанти мінують населені пункти російськими боєприпасами. Українська сторона СЦКК повідомляє про випадки грубих порушень Мінських домовленостей і міжнародного гуманітарного права з боку збройних формувань Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Останнім часом окупанти все частіше здійснюють дистанційне мінування місцевості із застосуванням заборонених Конвенцією ООН протипіхотних мін ПОМ-2.

Як засіб доставлення найманці найчастіше використовують БПЛА і спеціально переоснащені гранати ПГ-7, тим самим наражаючи на небезпеку не тільки військовослужбовців ЗСУ, а також місцеве населення.

«З початку поточного року Українською стороною СЦКК зафіксовані 8 випадків застосування російськими найманцями хв ПОМ-2. За короткий проміжок часу, з 13 по 19 квітня, верифіковано вже другий подібний випадок. При цьому перший, 13 квітня цього року, – в безпосередній близькості від об'єкта цивільної інфраструктури – КПВВ «Майорське», а другий – в населеному пункті Зайцеве», – йдеться в повідомленні командування ООС.

19 квітня в нічний час російські окупанти за допомогою БПЛА скинули міни в житловому секторі, при цьому розуміючи, що військових там немає, обійшлося без жертв.

«Військовослужбовцям гірничо-штурмової бригади «Едельвейс» вдалося вчасно виявити та знешкодити небезпечні міни ПОМ-2, особливість яких полягає в тому, що їх неможливо знешкодити без вибуху. Міни встановлюються тільки за допомогою засобів дистанційного мінування, а вибух заряду відбувається в момент спрацьовування чутливих датчиків цілі, що несе особливу небезпеку для місцевого населення», – додають в ООС.

Там також звертають увагу, що для приховування факту, що смертельні боєприпаси найманцям поставляються з РФ, бойовики затирають маркування, де вказано номер партії виробництва, завод і дата виготовлення боєприпасів.

«Українська сторона СЦКК інформує, що 17 квітня окупанти провели також обстріл житлового сектора Зайцеве з забороненого Мінську домовленостями озброєння - мінометів калібру 120 мм. Міни потрапили по вулиці Журавського, 23 і 24, в результаті чого були пошкоджені огорожі приватного господарства», – відзначають в ООС.

Всі зазначені злочини проросійських найманців були верифіковані Українською стороною СЦКК. Результати верифікації будуть служити безперечними доказами злочинів РФ в Україні.

Зазначені випадки свідчать про наміри Російської Федерації й надалі загострювати ситуацію з безпеки на території України, використовуючи своїх найманців, і є яскравим прикладом нехтування мирними ініціативами уряду України, заявило командування ООС.

Про факти зазначених порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ.